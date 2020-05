Commodities gaan weer dalen

Doordat de WTI-olieprijzen in de afgelopen weken scherp daalden, bereikte de index in grondstofmarkten (CRB-index) op 21 april een dieptepunt van 101,48.

WTI vertegenwoordigt namelijk een aanzienlijk deel van de CRB-index (23%). Sindsdien zijn de olieprijzen en de CRB-index hersteld. De CRB-index is met ongeveer 27,5% gestegen.

Heel optimistisch zijn we nog niet over veel grondstofmarkten. Voor de komende drie maanden verwachten wij dat de CRB-index weer gaat verzwakken. Daar hebben wij verschillende redenen voor:

– We denken dat de markt de macro-economische risico’s onderschat en dat de impact op de vraag naar olie en metalen groter is dan momenteel wordt verondersteld.

– We verwachten weer een golf van risico-aversie. De kans is dan groot dat beleggers hun posities in grondstofmarkten verkopen.

– Doordat de spanningen tussen de VS en China weer oplaaien, neemt de vraag in grondstofmarkten af.

– De voorraden in olie, industriële metalen en sommige landbouwgrondstoffen zijn hoog. De hoge beschikbaarheid van grondstoffen blijft voorlopig boven veel markten hangen.

– Het technische beeld in grondstofmarkten is verder verslechterd.

We gaan er echter vanuit dat de CRB-index niet lager zal uitkomen dan het vorige dieptepunt op 21 april.

