Corum Investments: ‘Niet hetzelfde doen als anderen’

Ondanks haar nog korte bestaan kan de Franse vastgoedinvesteerder Corum Investments bogen op klinkende prestaties. “We willen dat klanten volledig snappen wat wij doen”, vertelt voorzitter Frédéric Puzin.

Begonnen in Parijs in maart 2011 en dus zo’n negen jaar op de teller. Inmiddels openden zeven buitenlandse kantoren de deuren, waaronder eentje in Amsterdam. Naast een snel groeiend beheerd vermogen (momenteel 3 miljard euro) raakt ook de prijzenkast voller. Corum Origin ‒ hun fonds voor de eurozone ‒ wordt in Frankrijk al drie jaar op rij gelauwerd als ‘Beste Vastgoedfonds’. De wereldwijde variant Corum XL geldt als ‘Meest Veelbelovende Vastgoedfonds’. In 2018 genereerden ze een bruto dividend van respectievelijk 7,28% en 7,91%.

Puzin: “Overal waar we ons vestigen houd ik hetzelfde verhaal. Dat gaat over een paar simpele regels die het succes verklaren. Zoals pragmatisch denken. Op een Europese vastgoedmarkt waar in veel landen het beleggingsvolume stijgt, winkelen we ook in Finland en Italië, waar de investeringen juist daalden. Ik ben geen genie- ik verzeker me alleen van gunstige randvoorwaarden en benut het momentum.”

“Anders denken is de beste vorm van marketing”, aldus Puzin. Oftewel: Doe niet hetzelfde als je concurrenten. Juist door atypische keuzes val je op. Omdat partijen elkaars strategieën kopiëren, stroomt er volgens hem te veel geld “op hetzelfde moment naar dezelfde plek”. “Natuurlijk kan ik een wolkenkrabber in Frankfurt kopen. Maar het kuddegedrag van beleggers voert niet per se tot de beste investering.”

In Corum Origin is 99,5% van alle panden verhuurd en in Corum XL zelfs 100%. “We zien onze huurders als directe partners. Toon je betrokken: als je eenmaal weet wat er speelt in een bedrijf, kun je daarop inspelen.” Ook in het ogenschijnlijk ‘rustige’ vastgoed heb je te maken met variabelen en onzekerheden. “Vandaar dat we inzetten op langlopende huurcontracten.”

Puzin wil aandeelhouders vooral duidelijkheid bieden. “Klanten moeten volledig snappen wat wij doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je het rendement uit de prospectus haalt en dat een ‘groen’ fonds daadwerkelijk duurzaam is. Onze insteek is niet een heel scala aan producten verkopen, maar een filosofie waaraan we al vanaf dag één vasthouden.”

“Nederland vormt een prima markt voor ons”, licht Puzin de recente komst naar Amsterdam toe. Maar liefst een kwart van de investeringen binnen Corum Origin is gesitueerd op Nederlands grondgebied. “Inmiddels hebben we hier, na Frankrijk, het grootste investeringsteam voor vastgoed opgetuigd.” Dat team liet onder meer het oog vallen op het Europees hoofdkantoor van FedEx in Hoofddorp en het Novotel op Schiphol. “We gunnen onszelf de tijd om een klantbestand te veroveren. Tijd is een factor, ook voor potentiële aandeelhouders. Een vastgoedbelegging is geen kwestie van vijf jaar.”

