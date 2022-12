Daniel Hurley (TRP): ‘Japan weinig last van wereldeconomie’

Hoewel een vertragende wereldeconomie een impact zal hebben op de vraag, zijn er verschillende factoren die wijzen op bemoedigende vooruitzichten voor Japan in 2023. De aandacht voor de pandemie, het soepele monetaire beleid en de steile daling van de yen hebben de aanhoudende verbetering van het ondernemingsbestuur in Japan overschaduwd, stelt Daniel Hurley, portfoliospecialist Japanse aandelenstrategie bij T. Rowe Price.

Ondanks de huidige onzekerheid in de wereldeconomie blijven Japanse bedrijven op recordhoogte aandelen inkopen en kapitaal teruggeven aan aandeelhouders, en de druk van managementteams om zich meer op de aandeelhouders te richten, neemt niet af. Het recente Japanse cijferseizoen was sterk en bemoedigend. De zwakke yen, die ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot een dieptepunt in 30 jaar is gedaald, heeft de Japanse exporteurs, die een aanzienlijk gewicht in de TOPIX vertegenwoordigen, een bijzonder sterke steun in de rug gegeven. Deze factoren bieden aanzienlijke kansen voor langetermijnbeleggers.

Politiek is in staat om hervormingsbeleid voort te zetten

Ook het politieke klimaat is gunstig. Japan behoort tot de meest politiek stabiele landen ter wereld. In juli 2022 wonnen premier Fumio Kishida en de Liberaal-Democratische Partij (LDP) de verkiezingen voor het Hogerhuis, nadat ze in oktober 2021 de verkiezingen voor het Lagerhuis hadden gewonnen. De LDP heeft nu een overweldigende steun om een groot deel van hun hervormingsagenda en andere beleidsvoorstellen onbezorgd door te drukken tot de volgende verkiezingen. Dit moet hen in staat stellen economisch pragmatische, maar ook politiek omstreden beleidsmaatregelen door te drukken, zoals het herinvoeren van kernenergie.

Japan ondervindt weinig last van wereldwijde recessie in 2023

Op korte termijn zou de relatief lage inflatie in Japan de economische groei moeten blijven ondersteunen door een buffer te vormen tegen de beleidsverkrappingen die andere ontwikkelde markten in 2023 zullen ondervinden. Samen met het ultra-lage rentebeleid van de BOJ liggen de bedrijfswaarderingen onder het Japanse langetermijngemiddelde en zijn de grenzen en de economie van Japan na de pandemie weer volledig open, met veel uitgestelde vraag om te verwerken. Deze aspecten maken Japan tot een aantrekkelijke markt voor fundamentele beleggers, een argument dat nog sterker wordt in het licht van de wereldwijde recessie die volgend jaar wordt verwacht.

