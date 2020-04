Shell + 4 andere kansen

Beleggers zien Shell/Koninklijke Olie als grootste kanshebber voor een stijging op de beurs in de komende 3 maanden. Ook Philips, Ahold, KPN en ING staan in de top 5.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De genoemde kanshebbers lijken een combinatie van bedrijven die redelijk immuun zijn voor de economische gevolgen van het coronavirus en wellicht zelfs kunnen profiteren van de huidige situatie, én van bedrijven die daar juist veel last hebben en daarom fors afgestraft zijn op de beurs.”

China Mobile of KPN

Beleggers verwachten binnen de Telecom aandelen dat China Mobile (13%) het meeste rendement zal opleveren in de komende maanden, gevolgd door KPN (11%). Beleggers vinden het nu moeilijker dan in januari om aan te geven in welke regio zij de grootste beurskansen verwachten. Als men wel een regio benoemt, dan denkt men minder aan Nederland (18%) dan in januari (23%). 19% van de ondervraagden denkt dat de meeste kansen in Azië en Japan liggen.

Beleggers hebben geen vertrouwen

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers zakt dieper weg als gevolg van het effect van het coronavirus op de economie. De sterke daling die vorige maand is ingezet (stand barometer 82), maakt dat de BeleggersBarometer in april uitkomt op 68. Dit is de laagste index sinds december 2011. Beleggers zijn erg pessimistisch over de algemene economische situatie in Nederland. 83% zag een verslechtering in de afgelopen maanden en 67% verwacht dat deze verslechtering ook de komende maanden door zal zetten. Ook over de eigen financiële situatie en de eigen beleggingsportefeuille is de belegger negatief. Driekwart is geconfronteerd met een waardevermindering. Hoewel de AEX vanaf half maart voorzichtig is gaan stijgen, blijven Nederlandse beleggers somber en verwacht de helft dat deze toch weer zal dalen.

Vier op de tien beleggers heeft in de afgelopen maanden verlies geleden op hun beleggingsportefeuille. Gemiddeld was dit verlies 20,3%. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Dit percentage herkennen we als gemiddeld verlies op een gespreide aandelenportefeuille tijdens de onderzoeksperiode van de BeleggersBarometer. Beleggers geven aan dat zij in de afgelopen maanden het aantal aandelen en fondsen waarin zij beleggen hebben verhoogd. Ten opzichte van een half jaar geleden is het aantal verschillende Nederlandse aandelen uitgebreid van gemiddeld 8,4 naar 19,4. De respondenten stellen het gemiddelde aantal buitenlandse aandelen te hebben verhoogd van 8,2 naar 13,7. En het aantal beleggingsfondsen is in de portefeuilles gestegen van 5,6 naar 8,5. Dit betekent dat beleggers nog meer gespreid beleggen en op deze manier zo goed mogelijk inspelen op de ontwikkelingen.”

Positief rendement neemt af

Had in december nog bijna tweederde van de beleggers een positief rendement, nu beperkt zich dit tot een kwart van de beleggers. De helft van de beleggers maakt zich dan ook zorgen om de eigen beleggingsportefeuille als gevolg van de coronacrisis. Een derde van de beleggers verwacht dat een (groot) deel van hun inkomen verloren gaat door het effect van de crisis op de wereldeconomie. Ruim de helft van de beleggers (53%) verwacht dat de impact van het coronavirus ook over twee jaar nog merkbaar is op de wereldeconomie. Een kwart verwacht dat de situatie dan weer genormaliseerd is.

Het advies van beleggers aan anderen is sinds december dan ook sterk veranderd. Men beveelt beleggen minder vaak aan (van 21% naar 13%) of raadt het juist vaker af (van 9% naar 16%). Ook zijn er nu meer beleggers die anderen liever helemaal niet op dit gebied adviseren (van 31% naar 45%).

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14818 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht