De bullmarkt in obligaties moet een vervolg krijgen

Nu de korte rente daalt, neemt de zoektocht naar rendement toe en zou de bullmarkt in obligaties een vervolg moeten krijgen, zegt Robert Tipp, Chief Investment Strategist bij PGIM Fixed Income, in een vooruitblik op de obligatiemarkten.

De aantrekkingskracht van ‘cash’ staat duidelijk onder druk door de renteverlagingen van centrale banken. Dit stimuleert beleggers om hun heil verderop in de rentecurve te zoeken, oftewel vastrentende beleggingen te kopen met een langere looptijd. Tegelijkertijd blijft de vraag wanneer de bezorgdheid over de aandelenwaarderingen omslaat in dalende koersen.

Dit vertaalt zich in een sterke instroom voor obligatiefondsen. Tipp: “De instroom voor obligatiefondsen – die al sterk is – zal waarschijnlijk toenemen naarmate het rendement op cash verder daalt en de zoektocht naar rendement intensiveert. Deze dynamiek zou over het algemeen een neerwaartse druk op de obligatierentes moeten uitoefenen, en de spreads (risicopremies) in de buurt van hun laagste niveau ooit moeten houden, waardoor beleggers nog steeds een solide rendement kunnen behalen met vastrentende waarden.”

Echter, een aanzienlijke hoeveelheid optimisme over de economische afkoeling en renteverlagingen is volgens de strateeg al verdisconteerd in de lange rentes. Dat kan de ruimte voor verdere yield-daling op de korte termijn beperken. Maar voor de langere termijn is het zicht op dalende obligatierentes, die het totaalrendement boosten, verbeterd.

“Het komt er dus op neer dat de bullmarkt in obligaties nog lang niet voorbij is”, zegt Tipp. “Enige consolidatie op korte termijn is mogelijk. Maar over het geheel genomen blijven de vooruitzichten voor vastrentende waarden op de langere termijn gunstig, dankzij yields en spreads die aan een bepaalde bandbreedte gebonden lijken of op het punt staan te dalen vanaf de huidige niveaus.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

