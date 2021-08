De comeback van dividend (met kansen)

Dividend is bezig met een comeback. Joyce Gordon, beleggingsanalist bij Capital Group: “Ik ben blij te zien dat dividenduitkeringen weer op gang komen en in veel andere gevallen, vooral in Europa, op zijn minst weer op de agenda staan.”

De pandemie bracht een klap toe aan veel marktsegmenten die dividend uitkeren, zoals hotels, financiële instellingen en luchtvaart- en energiemaatschappijen. Uit voorzichtigheid – of in sommige gevallen puur om te overleven – schortten bedrijven hun dividenden op of brachten ze terug tot historisch lage niveaus. Alleen al in de VS verlaagden of schorsten 242 bedrijven hun dividenden, bijna evenveel als in de voorgaande 11 jaar samen. Op andere markten, met name in Europa, dwongen regeringen sommige bedrijfstakken hun dividenduitkeringen op te schorten tijdens de crisis.

Dividenduitkeringen staan echter weer op de agenda – op 31 mei 2021 hadden 76 Amerikaanse bedrijven hun dividenduitkeringen hervat. Hiermee begon voor beleggers ook de zoektocht naar dividendinkomsten. Veel beleggers kijken dan naar bedrijven met de hoogste dividendrendementen. Deze bedrijven kunnen inderdaad goede beleggingen zijn, maar het hoge rendement kan ook een waarschuwing zijn. “Bedrijven die in het begin zeer hoge dividenden uitkeren, zijn misschien niet in staat om dat vol te houden”, merkt Gordon op. “Een hoog dividend kan erop wijzen dat een bedrijf een ‘smeltend ijsblokje’ is: het bedrijf is in verval en er wordt niet geherinvesteerd.”

Gorden zoekt zelf liever naar dividendgroeiers – bedrijven waarvan zij gelooft dat ze over vijf of tien jaar waarschijnlijk nog meer solide zijn. “Het gaat om bedrijven die kunnen aantonen dat ze in staat zijn om dividenden in de loop van de tijd te verhogen. Ik zoek naar dividendgroei die overeenkomt met de onderliggende winstgroei.”

Dividendgroeiers hebben historisch gezien de neiging om hogere rendementen te genereren terwijl ze ook behoorlijk gelijke tred houden met de bredere markt. Naast een groeiende inkomstenstroom kan dividendgroei ook een teken zijn van een grondiger proces van kapitaalallocatie door het management. “Door een deel van de winst opzij te zetten voor beleggers, laten ze zien dat ze gedisciplineerd zijn en zullen ze minder snel onverstandige acquisities doen”, zegt Gordon.

Nu economieën weer normaal gaan draaien, ziet Gordon een breder scala aan beleggingskansen. “Ik zoek naar bedrijven met een rendement van 2,5% tot 3,0% en een dividend- en winstgroei van 10% of 12% per jaar. Op dit moment vind ik bedrijven die aan die criteria voldoen in een brede waaier van sectoren en op markten overal ter wereld.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

