De comeback van Japan en Griekenland

Japanse en Griekse aandelen maken deel uit van het comebackverhaal van dit jaar: deze twee aandelenmarkten stegen respectievelijk met 16,5% en 31% in lokale valuta. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Japanse aandelen zijn spraakmakend na de sterke steun van superbelegger Warren Buffett. Hij benadrukte de lage waarderingen van Japanse aandelen. Griekse aandelen stegen maandag met ruim 6%, omdat de markt enthousiast is over de herverkiezing van de centrumrechtse premier van het land, Kyriakos Mitsotakis.

In april schreven wij over Warren Buffett’s interesse voor Japanse aandelen. Hier nam Berkshire Hathaway tijdens de eerste dagen van de pandemie een sterke positie in. Het bedrijf van Buffett werd aandeelhouder van een specifieke groep Japanse fysieke grondstoffenhandelaren, vanwege hun sterke marktpositie en zeer lage aandelenwaarderingen.

Berkshire Hathaway bleek een slimme zet te hebben gedaan: Japanse aandelen stegen dit jaar in totaal met 16,5% in lokale valuta en ongeveer 10,7% in Amerikaanse dollar. De marketingcampagne van Warren Buffett voor Japanse aandelen heeft goed gewerkt en de aandacht op deze aandelenmarkt gevestigd op een manier die we niet meer hebben gezien sinds de invoering van de zogeheten Abenomics eind 2012.

Japanse aandelen hebben sinds de invoering van Abenomics 270% totaalrendement in Japanse yen opgeleverd. Zoals wij eerder al aangaven, is de Japanse aandelenmarkt hersteld van de zeepbel van eind jaren tachtig. Japanse aandelen zijn nu bijna 50% goedkoper dan Amerikaanse aandelen, wat wijst op een verder opwaarts potentieel.

Topix total return index

Bron: Bloomberg

Als we kijken naar de industriegroepen die de stijgingen van Japanse aandelen hebben aangevoerd, dan zijn dat de halfgeleiders (+46%), consumentendiensten (+39%), duurzame consumptiegoederen en kleding (31%), technologische hardware (27%) en kapitaalgoederen (24%). Als we dieper ingaan op deze industriegroepen dan zijn de aandelen die het meeste momentum hebben gehad:

Renesas Electronics

Advantest

Zensho

Oriental Land

Sega Sammy

Sony

Daiwabo

Keyence

Kajima

Mitsubishi Electric

Griekse beleggers blij met verkiezingsuitslag

Griekse aandelen zijn op maandag naar het hoogste niveau sinds 2014 (gemeten op basis van de prijsindex en niet het totale rendement) gestegen na de Griekse verkiezingsuitslag. Hierbij behaalde de centrumrechtse premier Mitsotakis een grote overwinning op de oppositie. Daardoor namen de politieke risico’s voor Griekenland, dat de afgelopen 15 jaar veel ups en downs heeft gekend, af.

De aandelenmarkt is dit jaar met 31% gestegen en in termen van totaalrendement nadert de index de laatste piek van januari 2011, voordat de strenge bezuinigingsmaatregelen werden doorgevoerd om te voorkomen dat Griekenland als staat binnen de eurozone failliet zou gaan. De index begint een niveau te bereiken waarop de beleggers die in het land durfden te investeren tijdens de donkerste uren in de moderne geschiedenis, dienovereenkomstig worden beloond.

De gang van zaken op de aandelenmarkt is een echte blijk van vertrouwen in de nieuwe politieke klasse die resultaten boekt voor de economie, hoewel de werkloosheid nog steeds 10,9% bedraagt. Maar het werkloosheidspercentage is wel gedaald van 28,1% in 2013. Hopelijk zal Griekenland zijn goede momentum voortzetten. Hoewel de arbeidsmarkt is verbeterd, ligt het reële bbp nog steeds 20% onder het hoogtepunt van 2008, waaruit blijkt dat Griekenland een traumatische economische depressie heeft doorgemaakt.

