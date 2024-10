De doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken kan nog altijd worden gehaald

De uitstoot van broeikasgassen en de stijging van de temperatuur wereldwijd, blijven onverminderd doorgaan. Toch kan de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5-2,0 graden nog altijd worden gehaald, blijkt uit de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS. Tenminste, als de investeringen de energietransitie in hetzelfde tempo als de afgelopen vijf jaar blijven stijgen.

Het vooruitzicht dat de Europese Unie (EU) haar ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van CO2-uitstoot in 2030 niet haalt, stemt volgens de experts van DWS niet hoopvol. “Vooral niet in het licht van de inspanningen die de EU de afgelopen jaren heeft geleverd op het gebied van duurzame financiering. Toch is de EU maar voor 10 procent van de wereldwijde uitstoot verantwoordelijk; Europa kan de klimaatcrisis dus nooit in zijn eentje oplossen. Hoe ambitieus de doelstellingen ook zijn.”

Uit een scenario van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dat is gekoppeld aan het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), blijkt volgens de experts dat de overgang naar net-zero wereldwijd de komende decennia tussen de 5000 en 8000 miljard dollar per jaar aan investeringen vereist. “Tot 2030 is jaarlijks gemiddeld 5370 miljard dollar nodig. Daarna loopt dit op tot bijna 8000 miljard dollar per jaar tussen 2031 en 2040. Ter vergelijking: in 2023 werd wereldwijd ongeveer 1770 miljard dollar geïnvesteerd in de energietransitie. Dit betekent dat alle hoop nog niet verloren is, als de investeringen in de energietransitie maar in dit tempo blijven stijgen.”

In de Amerika’s en Azië-Pacific (APAC) zijn de investeringen in hernieuwbare energie, elektriciteitsnetwerken en elektrisch vervoer de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, zegt DWS. “Ze zijn zelfs vergelijkbaar of groter dan de investeringen in de EU. In 2023 investeerde de EU ongeveer 550 miljard dollar in de energietransitie, tegenover 400 miljard dollar in de Amerika’s en 800 miljard dollar in APAC.”

Er is volgens DWS reden voor optimisme. “Als de investeringen in dit tempo doorgaan, zouden ze in 2030 uitkomen op 9,7 biljoen dollar, wat gemiddeld neerkomt op 5,24 biljoen dollar per jaar van 2024 tot 2030, en dat is dicht bij wat volgens het Bloomberg-scenario nodig is. Na 2030 zouden de jaarlijkse uitgaven zelfs kunnen dalen. Dus ondanks dat de kloof onoverbrugbaar lijkt, wijst de recente vooruitgang erop dat de wereld zijn net-zero-doelen kan halen.”

Geschreven door: Eddy Schekman



