De kans op een ‘zachte landing’ is toegenomen

Begin augustus laaide de onrust op over een mogelijke recessie in de VS. Inmiddels geven de recessie-indicatoren aan dat de kans op een ‘zachte landing’ is toegenomen, al blijven er risico’s voor een andere wending. Dat stelt Tim Drayson, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder LGIM.

Voor een geslaagde zachte landing moet: de inflatie naar zijn doelstelling, de werkloosheid gestabiliseerd en het monetair beleid naar neutraal, aldus Drayson. Hij denkt dat de kans hierop nu groter is dan een of twee jaar geleden, toen de economie op weg leek naar een door de Fed getriggerde recessie om de oververhitting te voorkomen. “Hoewel er nog veel risico’s zijn, vooral politieke, verwachten wij dat de Amerikaanse economie eind volgend jaar nog steeds gestaag groeit.”

Drayson wijst op recessie-indicatoren, zoals balansgegevens en andere economische data, die relatief stabiel zijn. Zo geeft de Senior Loan Officer Survey een neutraal beeld, wat betekent dat de kredietgroei minder snel zal vertragen. Bovendien is het van belang dat de inflatiedruk is afgenomen, de goedereninflatie onder controle blijft, de diensteninflatie afkoelt en vooral dat de huurinflatie daalt.

Hoewel er nog steeds zorgen zijn over de hooggespannen winstverwachtingen, vindt Drayson dat de winstmarges beter stand hebben gehouden dan gevreesd, wat bedrijven een gezonde positie geeft. “De recessie-indicatoren voelen hierdoor minder aan als de eindfase van de cyclus. Tegelijkertijd geeft de Fed aan haar monetaire beleid gestaag minder restrictief te maken.”

Hoewel de arbeidsmarkt in balans is, ontstaat er onrust nu de banengroei vertraagt en de werkloosheid stijgt. “De Sahm-regel is vorige maand getriggerd doordat de werkloosheid 0,5 procentpunt was opgelopen, wat doorgaans op een recessie wijst. Bovendien, hoe zachter de landing is, hoe meer kans dat de indicatoren ‘laat-cyclus’ aangeven.”

Drayson stelt dat schommelingen op de financiële markten in deze context minder bepalend zijn, ofschoon de kans op aanhoudende economische groei groter wordt als de yields blijven dalen onder invloed van de lagere inflatie en de verwachte renteverlagingen door de Fed.

Nu het wat rustiger wordt, lijken de VS nog steeds relatief laat in de cyclus te zitten. Deze fase kan nog kwartalen aanhouden, zolang er zich geen duidelijke katalysator voor een recessie aandient. Om een recessie nog enkele jaren uit te stellen, is het volgens Drayson nodig dat de aanbodzijde van de economie verbetert en dat de Fed de rente voorzichtig naar een neutraal niveau terugbrengt. “De aanhoudende immigratie en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kunnen hieraan bijdragen.”

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

