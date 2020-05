De kracht van de dollar is een bedreiging

De sterkte van de Amerikaanse dollar wordt een steeds grotere bedreiging voor het herstel van de wereldeconomie, stelt Francesca Fornasari, valutaexpert bij BNY Mellon.

Fornasari vraagt zich af of valuta-interventie door centrale banken gerechtvaardigd zou zijn als laatste redmiddel. Normaal gesproken is dit volgens haar niet het geval, maar onder de huidige omstandigheden werpt dollarsterkte een grotere schaduw over de wereldeconomie.

“Wat begon als een sterke Amerikaanse dollar tegen de achtergrond van de ‘uitzonderlijke’ economische ontwikkeling in de VS, is verworden tot een duistere kracht als gevolg van een acuut tekort aan Amerikaanse dollars bij niet-banken buiten de VS en een aanzienlijke uitstroom van kapitaal uit beleggingscategorieën die worden gezien als gevoelig voor de wereldwijde economische cyclus, zoals opkomende markten”, schrijft de valutastrateeg.

Onze visie

Misschien moeten we Fornasari uit de brand halen. De kracht van de dollar heeft momenteel niets uit te staan met de rente of de ontwikkelingen van diverse economieën. Het heeft te maken met angst als gevolg van de coronacrisis. Beleggers vluchten naar veilige markten en trekken hun kapitaal uit andere markten ofwel rennen naar Amerikaanse assets. Daarvoor heb je dollars nodig.

De euro/dollar noteert 1,0955. Aanvallen op de steun van 1,08 op basis van de beweging in de periode 2000/2009 zijn voortdurend afgeslagen. De signalen worden sterker dat de euro/dollar omhoog gaat, wat past bij een normalisering van de economische bedrijvigheid na de coronacrisis.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14839 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht