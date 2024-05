De top stock picks van Rebecca Irwin

De top stock picks van Rebecca Irwin, portfolio manager van het PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund. “Veel beleggers onderschatten zowel de omvang als de duur van die groei. Hoewel de ratio’s hoog lijken op jaarbasis, zien ze er een stuk aantrekkelijker uit als je zelfs maar twee jaar verder kijkt, omdat het management wijst op een sterke pijplijn voor omzetgroei in combinatie met meer financiële discipline.”

1. Nvidia

Nvidia is een van onze grootste holdings en wij zien het bedrijf momenteel als de beste manier om te profiteren van de investeringshausse in AI-infrastructuur. De omzetstijging die ze zien in hun datacenteractiviteiten is ongekend, van $15 miljard een jaar geleden naar een verwachte $90 miljard volgend jaar.

Met generatieve AI gaan we het vierde computertijdperk in, dat ons leven zal beïnvloeden op manieren die we nog maar net beginnen te begrijpen. En de eerste investeringsmogelijkheden hebben zich pas net aangediend. Op dit moment is Nvidia echter de meest pure AI-belegging.

2. Microsoft

Microsoft is ook een bedrijf dat uiteindelijk sterk zal profiteren van de voortdurende toename van AI-toepassingen. Voor nu is de belangrijkste factor echter niet hun investering in OpenAI, maar alle drie de hoofddivisies die sterk groeien: Office 365, de pc-markt en het cloud computing platform Azure. Die laatste verovert marktaandeel op rivaal Amazon Web Services en zou sterke volumegroei moeten gaan zien naarmate generatieve AI breder omarmd wordt.

3. Ferrari

Toonaangevende luxemerken floreren dankzij hun goed gepositioneerde merken, hoge prijszettingsvermogen en directe verkoopkanalen aan consumenten. Ferrari kan in wezen worden beschouwd als een luxebedrijf dat auto’s produceert.

Het heeft een indrukwekkende historie en een erfgoed om trots op te zijn, een immens loyaal klantenbestand en een alsmaar groeiende aantrekkingskracht. Net als bij andere bedrijven in het luxesegment kunnen de producten van Ferrari niet zomaar worden nagemaakt, waardoor ze hoge prijzen kunnen vragen en zelfs in een uitdagende, inflatoire markt hun omzet en marges hebben weten te verhogen.

4. Novo Nordisk

Innovatie in de gezondheidszorg heeft geleid tot nieuwe behandelingen voor chronische ziekten zoals diabetes en obesitas. Het Deense Novo Nordisk steekt samen met Eli Lilly ver boven de rest uit qua oplossingen voor problemen met overgewicht. Het feit dat hun geneesmiddelen ook de kans op een hartaanval of beroerte vermindert, vergroot de potentiële markt nog verder en maakt het waarschijnlijker dat verzekeringsmaatschappijen en overheden het gebruik van deze zogenoemde GLP-1 geneesmiddelen zullen vergoeden.

De komende jaren kunnen een aantal ‘katalysatoren’ de groei voor Novo Nordisk verder aanjagen. Voor nu is grootste zorg dat ze niet genoeg GLP-1 medicijnen kunnen produceren om aan de wereldwijde vraag te voldoen.

5. Eli Lilly

Eli Lilly, een andere belangrijke speler in de gezondheidszorg, heeft een sterke R&D-pijplijn en er verlopen maar weinig patenten in de komende tien jaar. Samen met Novo Nordisk zijn ze klaar om een omzetgroei, margeverhoging en winstgroei te realiseren die een veelvoud is van wat je traditioneel van een farmaceutisch bedrijf kunt verwachten.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

