De waanzinnige voorspellingen van Saxo Bank voor 2021

Had u een jaar geleden kunnen voorzien dat een virus de wereldwijde economie zou stilleggen en dat de olieprijs zelfs even negatief zou worden?

Sommige voorspellingen zijn zo waanzinnig dat je ze eigenlijk niet kunt geloven. Maar toch krijgt u er via BinckBank en Saxo Bank in december jaarlijks een tiental cadeau. Ook deze keer hebben de beurseconomen van Saxo Bank tien ‘Outrageous Predictions’ voor 2021 op papier gezet.

‘Waanzinnige voorspellingen’ die u mogelijk doen glimlachen of juist schrikken. Maar maakt u zich geen zorgen. Het betreft hier tien spraakmakende maar ook hoogst onzekere toekomstvisies, die de bank en haar beleggingsstrateeg Steen Jakobsen ieder jaar in december naar buiten brengen.

Niet alleen een mooie traditie, maar wel degelijk ook steeds serieuzer bekeken in de financiële wereld. Want hoewel veel van de voorspellingen nogal onwaarschijnlijk lijken, bestaat altijd de kans dat een of meer daarvan toch onverwacht zullen optreden.

“De reeds aanwezige supertrends op sociaal en technologisch gebied zijn door de coronacrisis enorm aangejaagd. Daardoor zijn de komende jaren revolutionaire dingen mogelijk, zowel technologisch, medisch als op het gebied van duurzaamheid”, aldus Steen Jakobsen.

Lees daarom hier de ‘Saxo Bank 2021 Outrageous Predictions’ van wat wellicht mogelijk kan zijn volgend jaar. Voorspellingen met een knipoog en daarom ook geen onderdeel van de officiële marktvooruitzichten van Saxo Bank of van BinckBank. Maar tegelijk wel voor iedereen die de beurzen volgt een duidelijke waarschuwing. Want als belegger weet u uiteraard als geen ander dat de markten juist de grootste schokken krijgen door gebeurtenissen die niet waren verwacht…

Dit zijn de tien ‘waanzinnige voorspellingen’ voor 2021:

1. Amazon neemt Cyprus over

De verder toenemende druk vanuit overheden op de macht van grote techconcerns en hun lage belastingafdrachten dwingt Amazon in Europa tot een radicale stap. De techgigant besluit haar hoofdkantoor te verhuizen naar Cyprus. Ondanks een zeer laag vpb-tarief is het land door de megawinsten van Amazon direct uit de financiële problemen en kan een groot deel van haar staatsschuld aflossen.

2. Duitsland redt Frankrijk

Frankrijk dreigt alsnog het grootste slachtoffer te worden van de coronacrisis en in 2021 financieel te bezwijken onder een oplopende staatsschuld en imploderende financiële sector. Parijs rest uiteindelijk geen andere keuze dan bedelend de hand ophouden bij rijke buur Duitsland, dat het land van een ineenstorting redt.

3. Blockchain elimineert ‘fake news’

Er komt een einde aan ‘fake news’. Door de groeiende irritatie over de schadelijke effecten en invloed van verkeerde en false informatie op internet en social media zien de hoofdrolspelers zich gedwongen een dam op te werpen. Via blockchain techniek wordt voortaan alleen nog informatie gedeeld na een check op betrouwbaarheid en zijn nieuwsberichten voortaan herleidbaar naar de bron.

4. Vliegende start Chinese digitale munt

Hoewel in China reeds 80 procent van alle betalingen via diensten als AliPay en WeChat lopen gaat het land nog een stap verder met de introductie van een digitale versie van de yuan. Door tegelijk ook buitenlandse investeerders langs deze weg toegang te geven tot de Chinese kapitaalmarkt wordt tevens de aanval geopend op de dollar als reservervaluta.

5. Nieuw algoritme creëert energierevolutie

Hoewel nieuwe en duurzame energieoplossingen de groei stimuleren heeft de wereldeconomie ook op dit punt een disruptie nodig. Die komt er in 2021 met een doorbraak op het gebied van kernfusie. Daarmee wordt via een nieuw ontwikkelt algoritme de energiewinst van deze techniek met een factor 20 vergroot en daarmee een commercieel alternatief.

6. Leegloop steden door wereldwijd basisinkomen

Om de door het coronavirus verder vergrote ongelijkheid aan te pakken en het toegenomen belang van een goede balans tussen werk en privé komt een wereldwijd basisinkomen in beeld. Tegelijk neemt thuiswerken door corona een vlucht, waardoor velen de dure steden uittrekken en zich vestigen in de gebieden waar ze opgroeiden toen ze jong waren.

7. Gewone man ontvangt disruptie dividend

Ook wordt gehoor gegeven aan het toegenomen gevoel van onrecht, sociale onrust en kritiek op de huidige samenleving door ook de gewone man alsnog te laten profiteren van de grote technologische vooruitgang. Dat gebeurt via een groot burgertechnologiefonds, dat jaarlijks een deel van het wereldwijde aandelenbezit herverdeelt via een disruptiedividend aan groepen die juist verder op achterstand kwamen door te technologische vooruitgang.

8. Faillissementsgolf door coronavaccin

Na de aanvankelijke jubelstemming over de coronavaccins blijken deze in 2021 juist een killer voor een deel van de economie. Doordat als gevolg van het krachtige herstel sommige delen totaal overhit raken lopen rente, lonen en inflatie in de loop van 2021 extreem op, waardoor alsnog een groot aantal met forse schulden kampende bedrijven en sectoren omvallen.

9. Zilver is het nieuwe goud

Een combinatie van aanhoudende lage rente en aantrekkende inflatie zal de vraag naar zilver in 2021 doen exploderen. Niet alleen omdat de vraag naar zilver het aanbod zal overtreffen, maar ook omdat het belang van zilver als toepassing in steeds meer industriële applicaties de prijs van het metaal extra omhoog zal stuwen.

10. Internetbubble verhuist naar platteland

Waar de internet- en techbubble de afgelopen jaren door bekabeling en masten vooral voor groei zorgde in de steden en dichtbevolkte gebieden, gaan ook meer afgelegen gebieden en opkomende markten volop profiteren van de techbubble. Door satellieten en drones wordt digitaal handelen en digitaal betalen overal de norm. De hele wereld wordt tech.

Niet te serieus nemen (of toch wel?)

De voor een belangrijk deel ludiek bedoelde extreme voorspellingen van Saxo Bank vormen uiteraard ook niet de visie van BinckBank op de financiële markten. Maar om u aan het denken te zetten delen we deze toch graag met u. Mocht u toch uw beleggingsstrategie willen afstemmen op een van deze ‘voorspellingen’ besef dan goed dat u de stellingen met een stevige korrel zout moet nemen. Maar tegelijk, je weet maar nooit…

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15561 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht