De waterstofrevolutie wordt serieus op de proef gesteld

Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Hernieuwbare waterstof wordt gezien als één van de meest kritieke technologieën om de emissies terug te dringen door fossiele brandstoffen te vervangen in sectoren waar de mitigatiekosten voor alternatieven hoog zijn, met name in sectoren waar het verminderen van broeikasgassen complex is. De Visie van de economen van ABN Amro.

Het kan ook worden gebruikt als schoon alternatief voor aardgas en ter vervanging van fossiele waterstof die al wordt gebruikt voor vervoer en industriële processen. Daarnaast is schone waterstof één van de oplossingen voor het opslagprobleem (zie ons rapport hier over energieopslag), waarbij het kan worden gebruikt als middel om overtollige energie uit hernieuwbare bronnen (langdurig en grootschalig) op te slaan. Het opslagpotentieel van waterstof is met name gunstig voor elektriciteitsnetten, omdat het mogelijk maakt om hernieuwbare energie niet alleen in grote hoeveelheden, maar ook voor een langere periode op te slaan. Dit betekent dat hernieuwbare waterstof kan helpen om de flexibiliteit van elektriciteitsnetten te verbeteren door vraag en aanbod in evenwicht te brengen wanneer er te veel of te weinig stroom wordt opgewekt, wat de energie-efficiëntie in de hele EU helpt te verbeteren. Verder zou groene waterstof een voordelige rol kunnen spelen in de energiezekerheid, aangezien binnenlandse hernieuwbare capaciteit kan worden aangevuld door een breder scala aan potentiële leveranciers dan fossiele brandstoffen. Er zijn verschillende factoren die de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof bepalen, namelijk: het technische gereedheidsniveau van de technologieën, de ontwikkeling van hernieuwbare capaciteit, de kosten van het opwekken van hernieuwbare elektriciteit, de kosten van de elektrolysers, de beschikbaarheid van ondersteunende infrastructuur, capaciteitsfactoren, het hebben van voldoende vraag en de toegankelijkheid van financiering tegen redelijke kosten (meer over deze factoren hieronder). Deze factoren kunnen van land tot land sterk verschillen en zo hun waterstofontwikkeling beïnvloeden. In deze analyse duiken we in de rol van groene waterstof (waterstof geproduceerd uit hernieuwbare bronnen) in de transitie en proberen we de volgende vragen te beantwoorden: Waarom is groene waterstof belangrijk voor de transitie? Wat is het plan en wat zijn de doelstellingen van de EU? Waar staan we nu? Wat zijn de uitdagingen? We eindigen met een conclusie.

· Waterstof is klaar om een sleutelrol te spelen in het koolstofvrij maken van de wereld

· Met een focus op de traditionele sectoren, de sectoren waar het verminderen van de BKG emissies moeizaam gaat en de rol van waterstof in energieopslag

· De Europese Commissie en de lidstaten hebben ambitieuze doelen gesteld

· Er is een grote kloof tussen de 2030-doelstellingen voor waterstof en wat kan worden bereikt op basis van de huidige en geplande projecten

· Op dit moment liggen alleen Spanje, Portugal en Nederland op schema om hun 2030-doelstellingen te halen

· De kloof kan in verband worden gebracht met verschillende uitdagingen voor groene waterstof

· De kosten om groene waterstof te produceren liggen namelijk nog steeds aanzienlijk hoger dan die van niet-hernieuwbare waterstof

· Veiligheid, in termen van ontvlambaarheid en lekkage, en andere uitdagingen in verband met de kenmerken van waterstof moeten worden geadresseerd bij de ontwikkeling van de infrastructuur

· Groene waterstoftechnologieën zijn minder ver ontwikkeld dan technologieën die gebruik maken van fossiele brandstoffen

· De business case voor waterstof wordt nog steeds geassocieerd met verschillende onzekerheden die het moeilijker maken om financiering te verkrijgen

· Europese regelgeving over waterstof wordt als complex beschouwd en doelstellingen worden als onrealistisch gezien

