Digitaal essentiële rol bij economisch herstel

De coronapandemie heeft onze verslaving aan snelle en betrouwbare internettoegang versterkt. Specialisten van Schroders verwachten dan ook dat hierdoor de noodzaak om de digitale infrastructuur te moderniseren een extra stimulans krijgt.

Door de lockdown zijn internetgebruikers nog afhankelijker geworden van snelle en betrouwbare internettoegang. De online activiteiten vanuit huis zijn sterk toegenomen. Cloudplatforms zoals Amazon, Zoom en Netflix hadden voor de pandemie al geïnvesteerd in een digitale infrastructuur die zij kunnen opschalen, waardoor zij aan de gestegen vraag konden voldoen. Consumenten zullen in de toekomst geen genoegen meer nemen met een minder aangename manier van werken, leven en enterainment. Er zal dus versneld moeten worden geïnvesteerd in een modernisering van de digitale communicatienetwerken.

Digitale infrastructuur is cruciaal

Datacenters spelen een cruciale rol. Hun omzet was extreem robuust tijdens de pandemie. Wat minder zichtbaar is, is dat deze datacenters afhankelijk zijn van een extern netwerk van glasvezelkabels, zendstations, zendmasten en transponders. Deze netwerken zijn ook van levensbelang voor hulpdiensten en militaire communicatie.

5G is de volgende generatie in mobiele communicatie, met snelheden die tot 100x hoger liggen dan bij 4G. Dit is noodzakelijk voor technologieën die veel bandbreedte vereisen. De evoluerende netwerkarchitectuur en onze groeiende afhankelijkheid van netwerktoegang hebben regeringen duidelijk gemaakt dat ze daarin sterk moeten investeren om wereldwijd concurrerend te blijven.

Stimuleren economisch herstel door aanleg en modernisering digitale infrastructuur

De recente aankondiging van China van een stimuleringspakket van 1,4 biljoen dollar heeft de aandacht verlegd van traditionele infrastructuur, zoals wegen en bruggen, naar nieuwe infrastructuur voor het digitale tijdperk. De investeringen richten zich op kunstmatige intelligentie, datacenters, 5G-basisstations, ultrahoog spanningsvermogen, opladen van elektrische voertuigen, industrieel internet of things en vervoer tussen steden. Terwijl China een inhaalslag maakt op de markt voor datacenters, loopt het land al voorop in de wereld op het gebied van mobiele draadloze dekking.

Ook de EU geeft prioriteit aan digitalisering als onderdeel van het EU-herstelplan van 750 miljard euro. Schroders meent dat de digitale infrastructuur een centrale plaats zal blijven innemen in het debat over economisch herstel van de pandemie.

Wereldsteden huisvesten de meest waardevolle digitale infrastructuur

Schroders focust met name op reële assets. Hoogwaardige digitale infrastructuur in steden wordt steeds waardevoller. 5G heeft een hogere datadichtheid, maar zendt over een kortere afstand. Dit betekent dat signaalzenders dichter op elkaar moeten worden geplaatst om volledige dekking te garanderen. Er zijn dus veel meer glasvezelkabels, zendmasten en dergelijke nodig. Mobiele netwerkbeheerders richten zich eerst op wereldsteden met een grote populatie van welvarende consumenten en bedrijven, waar de potentiële inkomsten uit 5G-diensten groter zijn.

Essentiële rol bij toekomstig economisch herstel

Digitale infrastructuur is een snelgroeiende beleggingscategorie, die wordt ondersteund door robuuste inkomstenstromen. Schroders denkt dat de aanleg en modernisering ervan een essentiële rol speelt bij het stimuleren van toekomstige economische groei. Beleggers moeten in deze sector goed letten op technologische vooruitgang, zoals quantum computing, die traditionele modellen zou kunnen ontwrichten. Beleggers die in staat zijn om door deze veranderingen te navigeren en de succesvolste wereldsteden te selecteren, kunnen enkele zeer interessante beleggingskansen ontdekken.

