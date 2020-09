Dip huizenprijs in 2021

Momenteel is er nog geen corona-effect te zien in de officiële huizenprijs- en verkoopcijfers op de Nederlandse huizenmarkt. Economen van de Rabobank denken dat dit komt door de effectiviteit van de steunpakketten van de overheid.

Deze weten hard oplopende werkloosheid onder potentiële huizenkopers vooralsnog te voorkomen. Maar wij verwachten dat de arbeidsmarktpositie van deze groep uiteindelijk zal worden geraakt, en dat daarmee ook de huizenmarkt niet onaangeroerd blijft. Vanaf 2021 verwachten we dan ook een tijdelijke dip in de prijs- en verkoopontwikkeling.

Ondanks de coronacrisis wordt 2020 wederom een sterk jaar op de huizenmarkt. We denken dat huizen dit jaar gemiddeld 7 procent duurder zullen worden en dat er liefst 220.000 huizen van eigenaar zullen wisselen. Toch voorzien we dat de coronacrisis de huizenmarkt alsnog zal raken via baan- en inkomensverlies, of de angst hiervoor, onder potentiële huizenkopers. We verwachten namelijk dat het aantal reorganisaties en faillissementen de komende kwartalen zal stijgen als gevolg van de nog altijd lage binnenlandse en buitenlandse vraag en de geleidelijke afbouw van het derde steunpakket voor de economie. Meer mensen zullen dan hun baan verliezen.

Huizenmarktverwachtingen in een notendop

Toenemend baanverlies onder potentiële huizenkopers drukt verkopen

We verwachten dat de vraag naar huizen vanuit starters zal afnemen. Starters hebben vaak een minder sterke arbeidsmarktpositie en worden daarom harder geraakt door de crisis. Ook gaan we ervan uit dat doorstromers terughoudender zullen worden door verlies van werk of inkomen, of de angst daarvoor. Ten slotte verwachten we minder activiteit van beleggers, nu toeristen, expats en (buitenlandse) studenten door de coronacrisis vaker wegblijven. Al met al verwachten we dat het aantal verkopen komende jaar zal dalen tot zo’n 190.000 transacties.

Vanaf 2021 een dip in de huizenprijzen verwacht

Een kleinere groep huizenzoekers ondervindt minder concurrentie, en zal daardoor minder noodzaak voelen om te overbieden of zelfs om de vraagprijs te bieden. Hierdoor verwachten we dat de huizenprijzen vanaf het eerste kwartaal van 2021 enige tijd zullen dalen (figuur 2). Al met al verwachten we een periode van dalende prijzen tot in 2022, waarna het grote woningtekort en de lage hypotheekrente weer de overhand zullen nemen in de prijsontwikkeling.

Negatieve huizenprijsontwikkeling in 2021

