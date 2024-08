Diversificatie? Dan zijn Zwitserse aandelen een goede keuze

Vanuit het oogpunt van innovatie of winstgevendheid zijn Zwitserse aandelen structureel sterk gegroeid, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor de lange termijn. Ze zijn ook een aantrekkelijke optie in tijden van verhoogde onzekerheid en toenemende volatiliteit. Voor beleggers die willen diversifiëren, weg van Amerikaanse megacaps, zijn Zwitserse aandelen en Zwitserse midcaps in het bijzonder een goede keuze, stelt Christoph Lang, hoofd PRIME Aandelen van de private bank J. Safra Sarasin.

Zwitserland is de thuisbasis van veel kleine en middelgrote innovatieve bedrijven die consistent beter presteren dan hun collega’s in Europa, de VS en opkomende markten. Voor wie Zwitserse aandelen niet links wil laten liggen, hebben we een top-5 beleggingsvragen opgesteld.

Waarom zouden Zwitserse aandelen deel moeten uitmaken van je beleggingsportefeuille?

Als de meeste beleggers aan Zwitserse aandelen denken, noemen ze vaak het defensieve karakter van de markt.

Dit cyclische argument over de defensieve aantrekkingskracht van Zwitserland kan waar zijn, maar er is meer aan de hand: het land is de thuisbasis van verschillende wereldwijde innovatieve leiders.

Beleggen in Zwitserse aandelen betekent verder blootstelling aan de Zwitserse economie. Het is een economie die veel minder schulden heeft dan andere landen. Het heeft bovendien een positief saldo op de lopende rekening, waardoor het veel beter gesitueerd is om met inflatie om te gaan.

Bron: World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index 2023 rapport.

Wat zijn de specifieke voordelen van Zwitserse small- en midcaps?

Zwitserse small- en midcaps bieden een breder universum dan largecaps, met meer mogelijkheden voor beleggers om aandelen te kiezen. In de Swiss Performance Index (SPI), die vrijwel alle in Zwitserland genoteerde bedrijven omvat, zijn er 30 bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 10 miljard Zwitserse frank, vergeleken met 170 bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan 10 miljard Zwitserse frank.

Small- en midcaps in Zwitserland krijgen ook minder aandacht van analisten. Zo zijn er gemiddeld 22 aanbevelingen van analisten voor bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 10 miljard Zwitserse frank in de SPI, vergeleken met gemiddeld vijf voor bedrijven onder die drempel. Dit betekent meer marktinefficiënties, waardoor actief beheer verkeerd geprijsde aandelen kan vinden.

Waarom is dit een interessant moment om te beleggen?

Het lijkt nu een goed instapmoment in Zwitserse aandelen, omdat de SPI momenteel noteert tegen een korting ten opzichte van de MSCI World, terwijl historisch gezien het tegenovergestelde het geval was.

Wat betreft Zwitserse small- en midcaps in het bijzonder, presteert de SPI Extra sinds het laatste kwartaal van 2021 minder goed dan de SPI. Dat biedt een aantrekkelijk instapmoment voor deze activaklasse.

Met 19,7 keer de verwachte winst heeft de SPIEX een premie van slechts 7% ten opzichte van de SPI, vergeleken met een gemiddelde premie van 41% in de afgelopen 10 jaar.

Wat zijn de risico’s van beleggen in Zwitserse aandelen?

De sterke Zwitserse frank sinds de wereldwijde financiële crisis heeft gewogen op de export van Zwitserse bedrijven, maar het heeft hen ook gestimuleerd om meer te innoveren en hogere prijzen te vragen voor hun producten.

Zwitserse small- en midcaps bieden hogere rendementen op de lange termijn, maar zijn doorgaans ook volatieler. Dit vraagt om een sterk beleggingsproces en een evenwichtige portefeuillebenadering.

Hoe beleg je in Zwitserse aandelen?

Hoewel er veel voorbeelden zijn van Zwitserse innovatieve bedrijven, is het belangrijk om diegenen te vinden die innovatie kunnen vertalen naar groei en winstgevendheid op de lange termijn. Deze differentiatie biedt kansen voor aandelenselectie. Die proberen we te benutten door actief beheer en overwogen te zijn in posities waarvan we sterk overtuigd zijn.

Dit beproefde beleggingsproces helpt om winnende Zwitserse aandelen te selecteren en tegelijkertijd de risico’s van stijl- en sectorallocatie en macroblootstellingen te beperken.

Om ons selectieproces verder te versterken, gaat ons team voor actief rentmeesterschap. Onze vermogensbeheerders gaan daarnaast een gerichte dialoog aan met bedrijven waarin we beleggen, om de invoering van transparantere en meer verantwoorde praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) te bevorderen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20060 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht