Doorgeschoten AEX biedt 8,9% potentie

Op de Europese aandelenmarkten worden de koersen heen en weer geslingerd.

Vaste en flauwe dagen volgen elkaar op. Gisteren daalden de koersen. De AEX was om 18 uur 1,2% lager; om 22 uur was dat 1,8%. Futures staan vanmorgen ongeveer 1% hoger, zodat nauwelijks kan worden gesproken van een goedmaker.

De fundamentele krachten zijn negatief. In China kwam de PMI-industrie voor middelgrote bedrijven beneden de 50 op 49,9 in november tegen 50,6 in oktober. In Australië kromp de economie in Q3 met 1,9%, wat lager is dan de raming van -2,7%. De inflatie in Europa steeg in november met 4,9%, in Nederland zelfs met 5,6%. De sterk stijgende inflatie noopt Fed-president Powell tot een versnelde tapering. De ECB kan moeilijk achterblijven. ECB-president Lagarde (link) in het FD: “Als we het monetaire beleid nu aanscherpen, kunnen we over achttien maanden een effect verwachten. Zo lang is de vertraging tot onze monetaire maatregelen werken. Tegen die tijd zal volgens onze prognoses de inflatie allang weer gedaald zijn.” Duitse Bunds -0,01 op 0,3430%. US Bonds +0,02 op 1,4715%.

Azië is hoger. Nikkei 0,8%, Shanghai +0,2%, Sensex +1,2%, Hong Kong +1,3% en Australië -2,2%. Euro/dollar 1,1333. Bitcoin onveranderd 56.954 dollar. Brent +3,6% op 71,75 dollar. Goud +0,8% op 1.787.

AEX

Doorgeschoten AEX biedt een potentie van 8,9%.

