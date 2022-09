Dr. Copper wijst op meer dan een recessie

De koperprijzen zijn dit jaar al bijna 20% gedaald en bijna 30% ten opzichte van de piek in maart. Volgens vermogensbeheerder LGIM wijst Dr. Copper hiermee niet alleen op een recessie, maar ook op een snellere groei van het aanbod dit jaar en volgend jaar. Op langere termijn zullen de koperprijzen echter weer stijgen door de groene transitie.

“In het verleden is de koperprijs een betrouwbare en vroege voorspeller geweest van economische recessies. De industriële vraag naar het rode metaal betekent dat de koperprijzen historisch zijn afgestemd op de wereldwijde industriële cyclus”, schrijven strategen Patrick Greene en Christopher Jeffery in ‘Dr. Copper will see you now’.

“Koper is ook een belangrijk onderdeel van de groene transitie. Elektrische auto’s, windturbines en zonnepanelen gebruiken meer koper dan hun op fossiele brandstoffen gebaseerde alternatieven. Hierdoor zal de vraag naar koper waarschijnlijk sterk blijven toenemen.”

“Het aanbod aan koper zal waarschijnlijk zelfs tekortschieten. Na de hausse in de jaren 2000 en de baisse in 2010 zijn mijnbouwers nu heel terughoudend met grote uitgaven voor nieuwe projecten. In plaats daarvan concentreren zij zich op het genereren van rendement en het teruggeven van kapitaal aan de aandeelhouders.”

“Mijnbouwers hebben te kampen met lagere koperconcentraties op de plaatsen waar ze mijnen exploiteren. Dit verhoogt de kosten en dwingt mijnbouwers om op minder conventionele locaties te zoeken, waaraan vaak grotere risico’s zijn verbonden.”

“Bovendien zijn kopermijnen slecht nieuws voor het lokale milieu en stuiten ze vaak op weerstand. Waar kopermijnen zijn toegestaan, zorgen voorschriften om aan de hoogste ESG-normen te voldoen voor een verdere stijging van de kosten. Dit alles zorgt voor een langetermijnbeeld van vraag en aanbod dat wijst op hogere prijzen.”

“Nu de geïndustrialiseerde landen zich schrap zetten voor een recessie, zijn de vooruitzichten voor koper op korte termijn niet zo bemoedigend. Maar op lange termijn ziet het er beter uit voor koper, dankzij de toegenomen vraag wegens de groene transitie”, aldus Greene en Jeffery.

