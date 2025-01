Drie bedrijven die vooroplopen in de automatiseringsrevolutie

De automatiseringsrevolutie transformeert bedrijven en sectoren wereldwijd, met een focus op efficiëntie en kostenbesparing. Deze trend wordt gedreven door de opkomst van technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en robotica, die bedrijven in staat stellen om slimmere en effectievere systemen te implementeren. Vooruitzichten wijzen op een enorme groei in de automatiseringssector, waarbij McKinsey schat dat AI-technologieën tegen 2030 tot 13 biljoen dollar aan economische waarde kunnen toevoegen. De automatiseringsmarkt zelf wordt verwacht in 2030 te stijgen naar 238,01 miljard dollar, met een jaarlijkse groei van 7,2%.

Drie bedrijven die vooroplopen in deze automatiseringsrevolutie zijn RTX Corporation, Medtronic plc en Parker-Hannifin Corporation, schrijft TradingView. Deze bedrijven zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de snel veranderende markt en de toenemende vraag naar automatisering.

RTX Corporation (121,11 dollar) is een wereldwijde speler in de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector. Het bedrijf levert systemen en diensten aan zowel commerciële als militaire klanten. Recentelijk heeft RTX verschillende belangrijke contracten binnengehaald, waaronder een van 529 miljoen dollar voor de levering van een Patriot-lucht- en raketafweersysteem aan Nederland. Dit contract onderstreept de expertise van RTX op het gebied van defensiesystemen. De financiële resultaten zijn ook veelbelovend; in het derde kwartaal van 2024 steeg de omzet met 49,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. RTX betaalt een jaarlijks dividend van 2,52 dollar per aandeel, wat een dividendrendement van 2,08% oplevert.

Medtronic (88,08 dollar) is een toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg dat zich richt op het ontwikkelen van medische technologieën. Medtronic heeft recent aangekondigd dat de Centers for Medicare & Medicaid Services een nationale dekkingsanalyse voor renale denervatie hebben geïnitieerd. Dit ondersteunt hun Symplicity Spyral RDN-systeem en vergroot de toegang tot belangrijke behandelingen. Medtronic biedt een jaarlijks dividend van 2,80 dollar per aandeel, met een dividendrendement van 3,21%. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 5,2% op jaarbasis tot 8,40 miljard dollar in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025.

Parker-Hannifin (669,49 dollar) is gespecialiseerd in bewegings- en besturingstechnologieën en bedient verschillende markten, waaronder industriële en lucht- en ruimtevaartmarkten. Recentelijk heeft Parker-Hannifin zijn Noord-Amerikaanse divisie Composites and Fuel Containment afgestoten om zich beter te concentreren op zijn kernactiviteiten. De netto-omzet van het bedrijf steeg met 1,2% op jaarbasis tot 4,90 miljard dollar in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025. De aandelen van Parker-Hannifin zijn met 46,8% gestegen in het afgelopen jaar, wat de sterke fundamenten van het bedrijf weerspiegelt.

Al deze bedrijven profiteren van de groeiende vraag naar automatisering en technologie, die niet alleen efficiëntie en kostenbesparingen met zich meebrengt, maar ook nieuwe mogelijkheden creëert voor investeerders. De sterke financiële prestaties, robuuste contracten en strategische positionering van RTX, Medtronic en Parker-Hannifin maken hen tot aantrekkelijke keuzes voor investeerders die willen profiteren van de automatiseringsrevolutie. De combinatie van technologische innovatie en groei in verschillende sectoren biedt aanzienlijke kansen voor zowel bedrijven als investeerders in de komende jaren.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20547 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht