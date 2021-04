Drie innovatiewetten die beleggers in de gaten moeten houden

De Wet van Moore, de Wet van Flatley en de Wet van Wright beschrijven hoe snel een technologie kan innoveren, en dus ook hoe snel een economische sector kan ontwrichten. Voor beleggers is het dan ook goed om deze drie wetten in het achterhoofd te houden, zegt vermogensbeheerder Capital Group.

Wet van Moore

De Wet van Moore is wellicht de meest bekende. Volgens deze wet uit 1965 verdubbelt het aantal transistors dat op een geïntegreerde schakeling past ongeveer om de 18 maanden tot twee jaar. Voor dezelfde kosten krijg je dus telkens meer rekencapaciteit.

Deze Wet van Moore is geen exacte wetenschap, maar eerder een streefdoel voor ingenieurs om naartoe te werken. “De sector heeft zich zo ontwikkeld dat er telkens genoeg winst werd gemaakt om dat innovatietempo aan te houden en te blijven investeren. De Wet van Moore is dus eigenlijk een self-fulfilling prophecy”, zegt Isaac Sudit, aandelenanalist bij Capital Group.

Twee ingrijpende ontwikkelingen hebben de halfgeleiderindustrie recent veranderd: cloud computing en kunstmatige intelligentie. “Door de cloud te gebruiken, is rekenkracht niet langer een kostenpost maar een winstpost. Bedrijven huren nu servers van partijen als Amazon of Microsoft, en ontwikkelen met behulp van die rekenkracht nieuwe bedrijfsmodellen”, aldus Sudit.

Wet van Flatley

De Wet van Flatley lijkt op de Wet van Moore, maar wijst op een zo mogelijk nog snellere vooruitgang en nog grotere kostenbesparingen in de medische sector. Dankzij het werk van Jay Flatley en het medisch technologiebedrijf Illumina kan een menselijk genoom nu in ongeveer een dag worden bepaald voor ongeveer 1.000 dollar. Toen twintig jaar geleden voor het eerst de sequentie van het menselijk genoom werd bepaald, deed een team van onderzoekers daar bijna acht jaar over en kostte het meer dan 100 miljoen dollar.

Die snelle, nauwkeurige en goedkope bepaling opent de weg naar gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten. “Er is nog nooit een opwindender tijd geweest in de gezondheidszorg”, zegt Richmond Wolf, portefeuillebeheerder bij Capital Group. “Snellere diagnoses kunnen leiden tot een veel vroegere opsporing van ziekten, of in sommige gevallen tot de behandeling van ziekten voordat ze zich verder ontwikkelen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is vloeibare biopsie, waarbij een monster van je bloed voldoende kan zijn om tumoren in hun vroegste stadia te identificeren.”

Wet van Wright

De Wet van Wright is de oudste wet van de drie, en verwijst naar Theodore Wright. De luchtvaartingenieur merkte in 1936 op dat wanneer de productie van vliegtuigen verdubbelde, de kosten met een vast percentage daalden. Dat kwam in beide gevallen door nieuwe, innovatieve technologieën en werkwijzen. Volgens Capital Group valt deze Wet van Wright ook toe te passen op de vooruitgang in lithium-ion batterijen, die vooral worden gebruikt bij elektrische auto’s.

Elektrische auto’s rijden momenteel op een lithium-ion batterijpakket van 40 tot 60 kilowatt, dat ongeveer een derde van de autokosten uitmaakt. Zodra die batterijkosten dalen tot minder dan 100 USD per kilowattuur (kWh), worden elektrische auto’s goedkoper dan conventionele auto’s. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde prijs al gedaald van 917 dollar per kWh tot ongeveer 137 dollar, volgens een analyse van Bloomberg.

Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s de komende tien jaar met 28% per jaar zal stijgen. Maar nu de emissienormen wereldwijd worden aangescherpt en de kosten voor de consument steeds aantrekkelijker worden, zijn die schattingen misschien te voorzichtig, zegt aandelenanalist Kaitlyn Murphy.

