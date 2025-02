DSM-Firmenich kan verder omhoog

Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich heeft afgelopen jaar meer winst geboekt en rekent op een verdere winstgroei in 2025. Deze mededeling werd vorige week positief ontvangen op het Damrak. Volgens Investtech ziet het er technisch goed uit voor het aandeel.

Investtech: “DSM-Firmenich sloot vrijdag 2.2% hoger op 107 euro. Het aandeel is hiermee voor de vijfde dag op een rij gestegen. De afgelopen maand is het aandeel 10.5% omhoog gegaan. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is technisch gezien licht positief voor de middellange termijn.”

