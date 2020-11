Gilles Moëc (AXA): ‘Duidelijke overwinning Biden beste voor beurzen’

Joe Biden is favoriet voor de winst in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en zijn Democratische partij heeft een goede kans de meerderheid in het Congres veroveren. Gezien de noodzaak van nieuwe steunmaatregelen, is dit op korte termijn de beste uitkomst voor de beurzen. Dat stelt Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group.

Peilingen wijzen op een overwinning van Joe Biden en geven de Democraten een goede kans om ook de Senaat te winnen. “Wij denken dat de aandelenmarkt zich heeft verzoend met de blauwe golf, waarbij we ons liever richten op een snelle en krachtige fiscale impuls in 2021.”

“Ondertussen is de obligatiemarkt bezig een significante stijging van de financieringsbehoefte van de federale overheid in te prijzen”, vervolgt hij. Op middellange termijn, wanneer de coronacrisis voorbij is, kunnen beleggers waarschijnlijk gevoeliger worden voor de begrotingsdiscipline van een door Democraten beheerst landsbestuur.

Moëc is vooral beducht op volatiliteit, die kan volgen op een onduidelijke uitslag. Ondertussen staat ook de Europese economie weer onder druk als gevolg van corona-maatregelen.

