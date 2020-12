Duidelijke relatie tussen bezettingsgraad en beurssentiment

Aandelen vormen in 2021 de best presterende beleggingscategorie, met naar verwachting dubbelcijferige rendementen. De Visie van Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie LGIM.

Solide fundamentals moeten aandelenmarkten een boost moeten geven. Beleggers een einde zien aan de economische en sociale problemen van het afgelopen jaar. “We bevinden ons nog maar aan het begin van de economische cyclus, met een aanzienlijke output gap dat nog kan worden gedicht, een laag recessierisico is een beperkte inflatiedruk. Historisch gezien zijn vanaf dit moment in de cyclus aandelenrendementen sterk.”

Uit data van TradingEconics blijkt dat in vrijwel alle landen de bezettingsgraad van de industrie beneden de 80% ligt. In de VS is het 72%, in China 74%, in Europa 72%, in Duitsland 75%, in Japan 85% en in Nederland 77%.

Het verloop van de bezittingsgraad van de Amerikaanse industrie en de Dow Jones laat een parallel verloop zien. De terugval van de bezettingsgraad was tijdens de coronacrisis heftiger dan tijdens de financiële crisis.

