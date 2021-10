DWS: Europa en Azië wedijveren om aanvoer van Russisch LNG

De energieprijzen in Europa gaan door het dak. Niet door gestegen emissieprijzen, maar door de beperkte aanvoer van LNG, liquified natural gas.

Europa en Azië wedijveren om aanvoer van LNG, vooral nu de gastoevoer uit Rusland lager is dan verwacht, aldus vermogensbeheerder DWS in de Chart of the Week.

De winter is in aantocht waardoor de toch al beperkte gasvoorraad verder zal slinken en dat heeft gevolgen voor de stroomprijzen. Ongeveer 1,2 miljoen Britse huishoudens zijn daarvan al de dupe omdat verscheidene kleine energieleveranciers zijn omgevallen. Daarnaast moeten in heel Europa steeds meer energie-intensieve bedrijven de productie tijdelijk verminderen of staken omdat de stroomkosten de pan uit rijzen.



Aardgas

Aardgas zal in het komende decennium een sleutelrol hebben in de transitie van steenkool naar de duurzame energievoorziening. Hoewel de huidige onbalans tussen vraag en aanbod van gas waarschijnlijk in de loop van 2022 zal afnemen, is er grote behoefte aan een systeem van voorspelbare leveringen en opslag, zodat de prijsschommelingen beperkt blijven, stelt Gianluca Minella, hoofd infrastructuur research bij DWS. “De huidige dynamiek van de elektriciteitsprijzen draagt echter wel bij tot een snellere overgang naar hernieuwbare energiebronnen. De gemiddelde ppa-prijs (power-purchasing-agreement) in Europa voor 10 jaar is onlangs op jaarbasis met 46% gestegen tot 55 €/MWh.”

Groene energie

“Hierdoor wordt Europese groene energie wel steeds meer richting het net geduwd. Op de lange termijn draagt een aanzienlijk hoger aandeel van hernieuwbare energie gekoppeld aan voldoende opslagcapaciteit bij tot een daling van de stroomprijzen in heel Europa. Met andere woorden: de huidige hoge stroomprijzen zijn een weerslag van cyclische (gas), en niet van structurele (CO2-heffingen) factoren. Op de middellangetermijn blijft dat zo.”

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

