DWS introduceert ESG Infrastructure Debt Fund

Vermogensbeheerder DWS heeft een nieuwe institutioneel ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) gelanceerd. Het fonds is actief in de alternatieve en private markets segmenten en richt zich op Europese infrastructuursectoren die bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving en de economie.

ESG is een belangrijke factor bij de strategische allocaties in groene energie, digitalisering, energiezuinigheid / nutsvoorzieningen, schone mobiliteit/transport en sociale infrastructuur. Het fonds zal 10 á 15 beleggingen doen in onderhandse leningen waarvan circa 70% in senior debt en ongeveer 30% in junior schuldpapier. Een positieve ESG-bijdrage is daarbij essentieel voor het beleggingsbesluitvormingsproces. Met het oog op het behalen van duurzame rendementen wordt gestreefd naar een nettorendement van 3,5% per jaar (bruto 4,0%).

Het onafhankelijke ESG-rating- en onderzoeksbureau Vigeo Eiris heeft de hoogste rating toegekend aan het fond qua duurzaamheidsactiviteiten.

“EIDF is gelanceerd door de toenemende vraag van beleggers naar infrastructuur en duurzame producten. Wij denken dat het een interessant fonds kan zijn voor institutionele partijen die op zoek zijn naar duration en een rendementspremie in een laag renderende, vastrentend klimaat”, zegt Sundeep Vyas, hoofd infrastructure debt, Europa bij DWS.

“Covid-19 heeft meer focus gelegd op duurzaamheid. Beleggers kunnen met hun kapitaal concrete maatschappelijke veranderingen teweeg brengen”, aldus Hamish Mackenzie, hoofd infrastructuurbeleggingen bij DWS.

DWS richtte zijn Infrastructure Debt-platform in 2014 op. Het team werkt vanuit Londen en New York. Sinds de oprichting heeft het team € 3,1 miljard aan kapitaal opgehaald en wereldwijd (vanaf december 2020) € 2,5 miljard geïnvesteerd in private infrastructuurdebt.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

