DWS optimistisch over Europese small- en midcaps

De small- en midcaps in Europa deden het vorig jaar slechter dan de brede markt, maar dit gaat veranderen in 2025, stelt Philipp Schweneke, co-hoofd Europese aandelen bij vermogensbeheerder DWS. Hij verwacht dat vooral cyclische bedrijven kunnen profiteren in 2025, met name in de industriële sector en consumentengoederen, maar ook de e-commerce sector en ondernemingen die profijt hebben van structurele trends zoals de elektrificatie.

“Er zijn steeds meer signalen dat er een ommekeer komt voor de small- en midcap sector”, aldus Schweneke. Niet alleen was de underperformance van deze sector veel minder groot in 2024 (3,6 procent vergeleken met 14 procent in 2022), er zijn specifieke ontwikkelingen die de sector zullen helpen dit jaar.

Winstverwachting goed, waarderingen heel laag

De rente in de eurozone zal in 2025 dalen naar 2 procent wat een positief effect zal hebben op deze bedrijven die traditioneel gevoelig zijn voor renteontwikkelingen, verwacht de vermogensbeheerder. “Bedrijven zullen door de lagere rente meer gaan investeren en we zagen de eerste signalen hiervoor al in het laatste kwartaal van 2024. Daarnaast stabiliseren de economische data, al is het op een laag niveau. Als de economie in de eurozone een verdere verbetering laat zien zullen de kleinere en middelgrote bedrijven meer dan gemiddeld profiteren”, aldus Schweneke.

De winstgroei die wordt verwacht in 2025 voor de small – en midcap sector kan bijna twee keer zo hoog zijn als die van blue chips, stelt Schweneke. “En de waarderingen voor deze aandelen zijn nog steeds historisch laag. “Schweneke’s beleggingsstrategie richt zich daarom met name op de cyclische aandelen, en dan vooral op de industrials en de consumentensector. Bedrijven die profiteren van structurele trends zoals de elektrificatie of bedrijven in de e-commerce sector zijn ook veelbelovend.”

De small- en midcap, en de brede markt als geheel kunnen wel tegenwind krijgen van de scherpe stijging van obligatie-yields, aldus Schweneke.

