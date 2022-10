DWS: ‘Stoelendans aan de top meest cruciaal tijdens CPC in China’

Tijdens het Communistische partijcongres (CPC) dat de komende weken plaatsvindt, zijn er twee machtswissels die beleggers in de gaten moeten houden. Dat zegt Elke Speidel-Walz, hoofdeconoom opkomende markten bij vermogensbeheerder DWS.

De verwachtingen zijn hooggespannen, zegt Speidel-Walz. “Op de middellange termijn streeft China naar stabiliteit, een hoogwaardiger economische groei, energiezekerheid en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie, en technologische ontwikkeling. Doorslaggevend hiervoor is de stoelendans die plaatsvindt om enkele van de hoogste partijfuncties. Die benoemingen wijzen de toekomstige koers van het land aan.”

Het nieuwe team dat in het ‘Standing Committee’ aan de knoppen zit, wordt volgens Speidel-Walz bekend gemaakt tijdens de eerste plenaire sessie op 23 oktober. “Misschien dat tijdens het congres al een sluier wordt opgelicht wie eventueel de nieuwe premier wordt. In ieder geval heeft Xi Jinping in het comité drie bondgenoten nodig om stevig in het zadel te kunnen blijven.”

Twee van de openstaande functies zijn voor beleggers van belang. “Li Keqiang stopt als premier en genoot het vertrouwen van de financiële markten. Beleggers hopen natuurlijk op een opvolger die openstaat voor hervormingen en die marktgeoriënteerd is. Formeel wordt de nieuwe premier pas op het partijcongres in maart ’23 bekendgemaakt.”

Vice-premier Liu He wordt vervangen en ook dat kan behoorlijke gevolgen hebben voor beleggers, analyseert Speider-Walz. “De vicepremier heeft grote invloed op het economische beleid omdat hij de CFEA (Central Committee for Financial and Economic Affairs) voorzit. Dat is binnen de CPC de werkgroep met de meeste macht. Liu He is ook voorzitter van het ‘Financial Stability Comittee’ en overziet de samenwerking van de toezichthouders. Daarnaast draait hij aan de knoppen als het gaat om de handelsoorlog met de VS.”

Of er binnen de Peoples Bank of China nog een machtswissel op stapel staat, is volgens Speidel-Walz nog niet zeker. “Ook hier is het voor beleggers van belang wie er aan de knoppen zit. Denk bijvoorbeeld aan de politieke inmenging op het gebied van internet en het onderwijs van de afgelopen tijd.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

