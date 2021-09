DWS: Voedselindustrie een van de grootste vervuilers

Er is zoveel aandacht voor het terugdringen van C02-uitstoot in de energiesector en de mijnbouw, dat je bijna zou vergeten dat de voedselindustrie een van de grootste vervuilers is. Alles op ons bord moet immers worden geproduceerd, verpakt en getransporteerd. Een deel van deze uitstoot is (nog) niet te vermijden, maar een heel groot deel is wél te voorkomen en dat is inmiddels ook wel nodig.

In 2019 werd door de Verenigde Naties de internationale dag van bewustwording ten aanzien van voedselverlies en voedselverspilling in het leven geroepen. Deze dag vindt elk jaar op 29 september plaat. De Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS toont dat het verminderen van voedselverspilling een van de meest effectieve oplossingen is voor het terugdringen van CO2-uitstoot.

Verlies

Het is volgens DWS heel belangrijk dat het onderwerp van voedselverlies en voedselverspilling hoger op de agenda komt te staan. Liefst 40% van al het voedsel gaat verloren tijdens de productie of eindigt in de vuilnisbak of kliko. En dat terwijl bijna 2,5 miljard mensen hongerlijden.

In centraal- en zuid-Azië is het probleem heel erg groot. Niet alleen droogte en overstromingen laten oogsten mislukken, ook knaagdieren zorgen voor een verliespost. Ze eten niet alleen de oogst op maar zijn ook een bron voor besmettingen van granen met ziektekiemen. Beleggers zouden geld kunnen steken in thematische fondsen die voorlichting geven en leningen verstrekken aan boeren en producenten om verspilling tegen te gaan.

50% minder

Er is niet alleen een taak weggelegd voor boeren en producenten, ook winkels en consumenten moeten hun gedrag veranderen. De VN willen dat er in 2030 50% minder voedsel wordt verspild. Dit initiatief wordt onder andere omarmd door tien van de grootse bedrijven ter wereld en hun leveranciers.

Het tegengaan van voedselverspilling is zeker ook lucratief. Uit onderzoek blijkt dat iedere euro die door een bedrijf wordt geïnvesteerd om voedselverspilling tegen te gaan een besparing van 14 euro oplevert. Dat is dan ook terug te zien onder de streep.

Veel restaurants en hotelkeukens maken zelfs gebruik van kunstmatige intelligentie om verspilling tegen te gaan, waardoor geld wordt bespaard en een hoog rendement wordt behaald.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16548 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht