DWS: ‘Yen komt voorlopig echt niet van zijn plek’

De yen staat er heel zwak voor. Dit jaar alleen al daalde de munt met 15% ten opzichte van de dollar en deze maand zakte de munt zelfs naar een peil dat we in 1986 voor het laatst zagen. Vermogensbeheerder DWS ziet voorlopig geen echte weg omhoog voor de munt, stelt valutastrateeg Xueming Song.

Het Japanse ministerie van Financiën greep volgens de markten in mei al eens in door eigen obligaties op te kopen, maar dat had geen blijvend effect op de koers, die gewoon weer inzakte. Afgelopen donderdag steeg de munt op de meevallende inflatiecijfers in de VS, maar het lijkt er eerder op dat Tokio die gebeurtenis heeft aangegrepen om de eigen munt een duwtje in te rug te geven. Maar volgens Xueming Song levert dat weinig lucht op omdat de problemen vooral te wijten zijn aan het enorme renteverschil (5%) met de VS. Japanse beleggers steken daarom liever hun geld in Amerikaanse beleggingen.

Het aantal institutionele beleggers dat zich indekt tegen een hogere yen is laag. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze niet geloven in een sterkere yen, maar ook met het hoge renteverschil met de VS. Dan is hedgen gewoon duur. Echter, de 3-maands yen basisswap handelt momenteel gunstiger dan in jaren het geval was. Japanse beleggers kunnen zich daarom nu goedkoper indekken tegen een hogere yen.

