ECB: één keer in juni en drie keer per jaar

Onze verwachtingen voor de volgende ECB-vergadering zijn duidelijk: de rente zal met 25 basispunten worden verlaagd. De Visie van Volker Schmidt, portfoliomanager Ethenea.

Tijdens de laatste persconferentie maakte ECB-voorzitter Lagarde duidelijk dat de Raad van Bestuur een renteverlaging in juni voorbereidt. De markt heeft dit rentebesluit al volledig ingeprijsd, dus zal het voor niemand als een verrassing komen.

In de afgelopen weken hebben we een opwaartse trend waargenomen in de Europese economische cijfers en de inflatie, in lijn met de verwachtingen van de ECB. De bbp-groei in het eerste kwartaal van dit jaar (0,3% op kwartaalbasis) was hoger dan de prognoses van de ECB (0,1%). De recentste inkoopmanagersindices bevestigden dat het herstel enig momentum heeft gewonnen, dankzij stijgende reële inkomens. De pan-Europese inflatie bedroeg in april 2,4%, wat in lijn is met de verwachtingen van de ECB voor het tweede kwartaal als geheel.

De vergadering zal waarschijnlijk vooral gaan over de vraag of er na de vergadering van juni een indicatie komt over het rentepad. Op dit moment lijkt er onder de ECB-leden een algemene consensus te bestaan dat de groeivooruitzichten relatief zwak zullen blijven en dat het monetaire beleid al voldoende restrictief is. Zelfs de bekende havik, Bundesbank voorzitter Joachim Nagel, verklaarde onlangs dat “de loonontwikkeling de goede kant op gaat en er geen tekenen zijn van een loon-prijsspiraal”. Daarom blijft de huidige intentie om na juni de rente verder te verlagen waarschijnlijk overeind. We verwachten dit jaar nog drie renteverlagingen – in juni, september en december.

