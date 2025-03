ECB verlaagt rente zoals verwacht, verdere stappen afhankelijk van data

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de depositorente met 25 basispunten verlaagd, van 2,75% naar 2,5%. Hoewel deze stap breed werd verwacht, blijft de onzekerheid over het verdere rentepad groot. Geopolitieke risico’s en de impact van handels- en begrotingsbeleid maken het vooruitzicht complexer.

“De ECB verlaagde de rente zoals verwacht, maar waarschuwde direct voor toenemende geopolitieke onzekerheden,” zegt Neil Mehta, portfolio manager bij RBC BlueBay AM. “In de verklaring werd de term ‘restrictief’ nog steeds gebruikt, zij het in afgezwakte vorm. Dat suggereert dat de ECB dicht bij haar neutrale renteniveau zit.” Mehta verwacht dat de centrale bank in april nog één verlaging doorvoert naar 2,25%, waarna in juni een pauze volgt om de impact van handels- en begrotingsbeleid te beoordelen.

Ook Konstantin Veit, portfolio manager bij PIMCO, noemt de renteverlaging een logische stap in het licht van de huidige economische omstandigheden. “De ECB rekent op een zwakkere groei op korte termijn, terwijl de inflatieverwachtingen grotendeels onveranderd blijven. Dit suggereert dat de rente zich dicht bij het neutrale niveau zou moeten stabiliseren.”

Veit benadrukt echter dat binnen de ECB discussie bestaat over het uiteindelijke renteniveau. “Verdere verlagingen na maart worden waarschijnlijk minder vanzelfsprekend. Handelsrisico’s vormen op korte termijn een neerwaarts risico voor de al zwakke groei, terwijl voorgenomen begrotingsmaatregelen de economie op de langere termijn kunnen ondersteunen.”

De ECB zal haar volgende stappen laten afhangen van inkomende economische data. “Voorlopig verwachten we dat de renteverlagingen in een voorzichtig tempo doorgaan. De huidige marktprijs van een eindrente rond de 2% lijkt realistisch en sluit aan bij onze schattingen voor een neutrale beleidsrente in de eurozone,” aldus Veit.

Geschreven door: Eddy Schekman

