Economie eurozone in 2022 weer op niveau 2019 (DWS)

Het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone kan eind 2022 alweer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis.

Dit is extreem snel in vergelijking met de financiële crisis toen het bijna zeven jaar duurde voordat de economie weer op het oude niveau kwam. Dit stelt beleggingsstrateeg Stefan Kreuzkamp van vermogensbeheerder DWS in zijn vooruitblik voor 2021.

DWS is zeer optimistisch over 2021, ondanks dat de nieuwe besmettingscijfers nog altijd op een alarmerend hoog niveau staan. “Een belangrijke factor is dat de verwachtingen over de effectiviteit van de covid-19 vaccinatie en de snelheid waarmee dit gaat gebeuren ook uitkomen”, aldus Kreuzkamp die stelt dat een grootschalige vaccinatiecampagne op zijn laatst in het derde kwartaal uitgevoerd moet worden. “De markten hebben een dergelijk optimistisch scenario ingeprijsd en er is weinig tolerantie voor falen.”

Kreuzkamp denkt dat als dit inderdaad lukt, er een extreem snel economisch herstel komt. “We hebben al gezien hoe snel de economie eerder dit jaar opveerde nadat de beperkingen werden opgeheven. Wij verwachten dat het bbp van de eurozone eind 2022 terug kan zijn op het niveau van voor corona.” DWS ziet de wereldwijde economische groei in 2021 uitkomen op 5,2% en op 5,5% in de eurozone. China zal vooroplopen met een groei van 8,2%.

Wat betreft aandelen verwacht Kreuzkamp geen grote veranderingen in de voorkeuren van beleggers. Technologie-aandelen blijven populair en hij verwacht geen rotatie van groeiaandelen naar waarde-aandelen ook al zijn er kortetermijn-prijsstijgingen mogelijk voor waarde-aandelen.

De klimaattechnologiesector zal als winnaar uit de crisis komen omdat de strengere regulering op dit gebied grote investeringsmogelijkheden brengt. Op de obligatiemarkt ziet de strateeg goede beleggingskansen in Aziatische bedrijfsobligaties, omdat de landen in Azië veel beter door de crisis komen dan de opkomende markten in Latijns-Amerika.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15540 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht