‘Economie kan huidige rente niet veroorloven’

Verdere renteverlagingen door de ECB zullen veel sneller plaatsvinden dan markten nu verwachten. Dat stelt Mahdi Mokrane, Head of Global Investment Strategy, Research & Investment Solutions bij PATRIZIA, belegger in real assets en infrastructuur. “De economie als geheel kan zich het huidige renteniveau niet veroorloven.”

Voor de vastgoedmarkt is de renteverlaging niet meteen een helpende hand, maar wel een stap in de goede richting. “Eén verlaging alleen zal waarschijnlijk niet van de ene op de andere dag een wezenlijke impact hebben op de marktdynamiek. Maar het is ongetwijfeld een stap in de goede richting om meer ondersteunende en constructieve marktactiviteit te creëren.

Vanuit transactieperspectief denkt Mokrane dat Europa aantrekkelijker zal worden naarmate de bid-ask spreads kleiner worden, wat meer transactieactiviteit onder marktdeelnemers zal stimuleren. Ook zal de verlaging meer internationaal kapitaal naar de markt brengen dat ‘gefrustreerd’ aan de zijlijn staat te wachten om te worden ingezet. “Voor beleggers die nog steeds overwegend beleggen in reële activa, zouden we zelfs meer gemotiveerde nettoverkopers kunnen zien.”

Mokrane wijst op de forward yield curve die aanduidt dat marktpartijen uitgaan van een langzame daling van de rente. “Maar bij PATRIZIA geloven wij dat verdere renteverlagingen sneller zullen plaatsvinden dan velen misschien verwachten. Belangrijkste reden hiervoor is dat de nettokredietgroei in de regio zwak is geworden, zowel op het niveau van de huishoudens als op het niveau van de bedrijven.”

Mokrane stelt dat tijdens eerdere perioden van monetaire versoepeling het patroon bijna altijd agressiever was dan verwacht. “Met andere woorden: centrale banken hebben de neiging om te lang te wachten met versoepelen.”

