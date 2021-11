Edwin Adams: ‘Investeren in mkb loont’

Het prijswinnende Geldvoorelkaar.nl brengt mkb-ondernemers, vastgoedbeleggers en investeerders bij elkaar. De onderneming won dit jaar als beste crowdfundingplatform een Cashcow Award. Een gesprek met directeur en medeoprichter Edwin Adams.

Is het in coronatijd extra druk geweest?

Edwin Adams: “De coronacrisis heeft in het begin een schokeffect veroorzaakt. Ondernemers en investeerders maakten direct na het uitbreken van covid 19 een pas op de plaatst. Met de diverse steunmaatregelen van de overheden in combinatie met aangepaste regelingen konden ondernemers in getroffen sectoren zoals de horeca doorgaan met hun bedrijf. Vanaf het vierde kwartaal 2020 zien we een duidelijke inhaalslag in de vraag. Wij groeien ruim 60% ten opzichte van vorig jaar. Er is een grote vraag naar financieringen voor vastgoed en mkb-bedrijven. Datzelfde geldt ook voor het aanbod van geld door investeerders die een hoger rendement zoeken op hun vermogen. Geld uitlenen aan een bedrijf via het platform biedt een aanzienlijk hogere rentevergoeding dan op een spaarrekening. Ja, bij een stijgende rente zullen ook de rentes op crowdleningen door marktwerking toenemen. We verwachten overigens, op basis van het huidige monetair beleid, niet dat de rentes op korte termijn significant zullen stijgen.”

Geldvoorelkaar belicht uit het perspectief van een investeerder: wat heeft u te bieden?

“Via ons platform wordt rechtstreek in zakelijk vastgoed en ondernemingen geïnvesteerd. De investeerder kan zelf bepalen in bijvoorbeeld welk soort bedrijf hij wil investeren. De gemiddelde brutorentevergoeding is circa 7,5% per jaar. Natuurlijk zijn er risico’s. Deze kunnen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de soort propositie en geboden zekerheden. Als potentiële investeerder zie je altijd in welke risico classificatie het project valt, zodat je kunt bepalen of de mogelijke investering bij je past. Net als met het investeren in aandelen of andere beleggingen is het spreiden van je investeringen van belang.”

Wat biedt betere rendementen: het mkb of vastgoed en waarin wil men vooral investeren?

“Op dit moment is de vraag zeer stabiel en evenwichtig. In beide gevallen is veelal het risicoprofiel in mijn optiek lager dan voor aandelen omdat het rendement niet afhankelijk is van bijvoorbeeld koersbewegingen en het beurssentiment. Ook speelt het aan- en verkoopmoment geen rol in het rendement voor de investeerder. Investeren in vastgoedproposities is qua zekerheid veelal optimaal doordat er een eerste of tweede hypotheek als zekerheid geboden kan worden. Daardoor zijn de vergoedingen ook wat lager dan voor andere proposities. Vastgoed levert ongeveer 5 á 6% op en mkb tussen de 7 en 9%.

Is er sprake van een screening voordat projecten worden gepubliceerd op de website?

“Wij hebben een zeer uitvoerige screening en kijken naar allerlei zaken zoals het businessplan, afloscapaciteit, BKR-toets etc. Het kan best zijn dat een woning in privésfeer of aandelen als aanvullende dekking wordt gegeven. Het gemiddelde nettorendement, na aftrek van kosten en default, bedraagt op de totale portefeuille van circa 300 miljoen 4,3% per jaar.”

Voor welke investeerders interessant?

“Onze totale funding-volume is ruim 300 miljoen euro. Investeerders investeren in gemiddeld 17 projecten. Een ruime spreiding leidt veelal tot een positief rendement. De gemiddelde investering bedraagt 1.000 euro per persoon per project, maar ook veel grotere tickets worden ingelegd. Onze investeerders zijn veelal hoog opgeleid en doordat de minimale inleg beperkt is kan een investeerder met een beperkt vrij beschikbaar vermogen deelnemen.”

“Het zijn gewoon particulieren die sparen en beleggen. Ze vinden het leuk en interessant om rechtstreeks in bedrijven te investeren. De gemiddelde leeftijd van een investeerder is 44, maar er is ook sprake van een aanwas van jongeren die bijvoorbeeld in bitcoins investeren en met deelname in onze projecten hun risico’s willen beperken.”

Geldvoorelkaar.nl beschikt over een AFM-vergunning geregistreerd onder nummer 12040263 en AFM-ontheffing onder nummer 19000053.

