Een nieuwe fase in de race om de beste chips

Terwijl er in de media veel werd gesproken over de drie DUV-machines die ASML níet leverde was er relatief weinig aandacht voor de splinternieuwe high-NA EUV-machine die het bedrijf wél leverde. High-NA EUV-machines zijn de allernieuwste chipmachines, waarmee over een aantal jaren nog kleinere computerchips gemaakt kunnen worden. De gieterijen van TSMC, Samsung en Intel strijden om de koppositie in de wereldwijde chiprace. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Intel is de eerste

Vol trots plaatste Intel een foto online waaruit bleek dat de eerste machine van het nieuwste type werd ontvangen bij de fabriek in Hillsboro, in het uiterste Noordwesten van de Verenigde Staten. En daar blijft het niet bij. Volgens bronnen dichtbij het vuur heeft de gewezen marktleider getekend voor zes van de tien meest geavanceerde machines die ASML in 2024 wil produceren. Door op deze manier zijn nek uit te steken hoopt Intel CEO Pat Gelsinger een enorme inhaalslag te maken ten opzichte van TSMC, aan wie het in 2020 het prestigieuze contract met Apple verloor, en Samsung. Met de high-NA EUV-techniek kunnen chips worden gemaakt die kleiner zijn dan 2 nanometer. Intel presenteert op 21 februari zijn nieuwe planning voor de jaren na 2025.

Samsung investeert voor het landsbelang

De andere vier machines uit de eerste batch gaan naar Samsung. Omdat de semiconductor-industrie in Zuid-Korea goed is voor 7% van het bruto nationaal product wekt het geen bevreemding dat zelfs de Zuid-Koreaanse president in december een bezoek bracht aan Veldhoven om nieuwe investeringen kracht bij te zetten. De investeringen in de sector kosten miljarden, maar dat is geen garantie voor succes. Samsung hoopte op een order van Apple voor de 3 nanometer chips, die gemaakt worden met de huidige EUV-machines. De iPhone-maker koos echter exclusief voor TSMC, dat een beter rendement kan leveren.

TSMC doet verrassenderwijs (nog) niet mee

Het meest verrassende is misschien wel dat TSMC, de huidige marktleider, geen enkele van de tien machines heeft bemachtigd. Het is vooralsnog gissen waarom. Komen ze gewoon in de tweede ronde aan de beurt? Denken de Taiwanezen langer door te kunnen gaan met de huidige machines? Twijfelen ze aan de werking van de nieuwste techniek? Of houdt de Verenigde Staten er rekening mee dat Taiwan over een paar jaar onder controle staat van China en heeft het ASML verzocht ook hier een pas op de plaats te maken?

De uitslag van de presidentsverkiezingen in Taiwan afgelopen zaterdag maakt dat laatste onwaarschijnlijk. Hoewel winnaar en nieuwe president William Lai een gematigde toon aansloeg en niet aanstuurde op de onafhankelijkheid van Taiwan, betekent de overwinning van de zittende DPP wel dat de Verenigde Staten waarschijnlijk probeert de banden met Taiwan aan te halen. Bijvoorbeeld in de vorm van gunstige belastingverdragen en nieuwe investeringen.

China hoopt op vertraging van de Wet van Moore

Achter TSMC, Samsung en Intel is China bezig met een enorme inhaalrace waarbij kosten noch moeite gespaard worden. Het geïnvesteerde bedrag in de chipsindustrie is over de jaren opgelopen tot bijna $100 miljard. Het is wachten op een doorbraak met makelij van eigen bodem. Huawei verraste eind vorig jaar met de lancering van de Mate 60 Pro smartphone, waar achteraf niet een chip van het Chinese SMIC in bleek te zitten maar een van TSMC uit 2020, toen er nog geen leveringsverbod bestond. Op het gebied van de meest geavanceerde chips heeft China een achterstand van jaren, die door de exportrestricties op EUV-machines nauwelijks is in te halen. De Wet van Moore, genoemd naar de oprichter van Intel, zegt dat het aantal transistors op een chip elke twee jaar verdubbelt. China hoopt dat het tempo in de kopgroep in de komende jaren lager zal liggen, waardoor het de kans krijgt aan te haken.

