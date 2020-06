Eenjarig bestaan VanEck Vectors Video Gaming and eSports

De VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF viert zijn eenjarig bestaan. Sinds zijn introductie op de beurs in juni 2019 profiteert de ETF van de positieve ontwikkelingen in de branche voor videogames en esports – een sector die ook in de toekomst verdere groeikansen biedt.

„Wij zijn zeer tevreden over de rendementen van onze Video Gaming and eSports UCITS ETF”, aldus Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck. „De ETF kon, tegen de stroom in, de sterke algemene koersverliezen op de beurs gelieerd aan de COVID-19 crisis weerstaan.” Dit droeg er mede aan bij dat het fondsvolume van de Video Gaming and eSports UCITS ETF al in april 2020, tien maanden na beursintroductie, de mijlpaal van 100 miljoen euro bereikte. Inmiddels is het fondsvolume gegroeid tot circa 330 miljoen euro.

„Juist tijdens de – nog immer voortdurende – coronapandemie zien wij in de video- en esports-branche een sterke groei. Wereldwijd, wegens gebrek aan persoonlijke contact- en sportmogelijkheden, spelen mensen competitief videogames en knopen digitale contacten aan”, zegt Martijn Rozemuller. “Tegelijkertijd mogen de risico’s van een belegging in videogaming- en esportsbedrijven niet over het hoofd worden gezien: deze bedrijven zijn sterk afhankelijk van patenten. Soms gelden door regelgeving beperkingen op het gebied van cyberbeveiliging en gegevensbescherming.”

Esports is al lang geen nichemarkt meer

Een actueel voorbeeld van de toenemende acceptatie van esports is de virtuele versie van de 24 uur van Le Mans in juni 2020. De autorace op het legendarische parcours in Frankrijk werd wegens de pandemie verschoven. Sterren uit de echte motorsport zoals Max Verstappen, Fernando Alonso of Rubens Barrichello namen met ca. 200 overige coureurs aan de race deel, die in livestreams en op tv’s wereldwijd door ongeveer 14 miljoen mensen werd bekeken.

Dat de toenemende belangstelling voor de videogaming-branche en voor esportsevenementen niet alleen samenhangt met de huidige contactbeperkingen, tonen de ontwikkelingen in de branche vóór de coronacrisis: „Het esportssegment behaalde al vóór de coronacrisis sinds 2015 een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van 28%”, aldus Martijn Rozemuller. “Ook als het coronavirus vroeg of laat tot het verleden behoort, zal de branche na de crisis kunnen profiteren van een grotere acceptatie en dus meer groeimogelijkheden”, vervolgt Rozemuller.

De VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF biedt beleggers de mogelijkheid om het rendement te volgen van bedrijven die zich hoofdzakelijk met videogames en/of esports bezighouden. Het fondsdoel is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de koers- en rendementsontwikkeling (vóór kosten) van de MVIS® Global Video Gaming and eSports Index. De index is een weerspiegeling van de waardeontwikkeling van de wereldwijde videogaming- en esportsbranche en omvat als Pure-Play-concept uitsluitend bedrijven die op het moment van opname meer dan 50% van hun omzet met videogames en/of eSports realiseren.

