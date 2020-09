Effect presidentsverkiezingen op S&P 500

Welke impact hebben de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de S&P 500? Vermogensbeheerder Capital Group stelde vijf vuistregels samen op basis van de afgelopen 85 jaar.

Sinds 1936 heeft de S&P 500 de uitslag 20 van de 23 keer correct voorspeld. Als de S&P 500-index in de drie maanden voorafgaand aan de verkiezingsdag stijgt, wint de zittende partij meestal. Als de markten in die periode dalen, gaat de overwinning meestal naar de tegenpartij. Maar deze statistiek mag geen excuus zijn om de markten te timen; dit fenomeen is meestal van korte duur en maakt plaats voor opwaartse trends op de lange termijn.

De geschiedenis toont aan dat aandelen het altijd goed doen, ongeacht hoe de controle over het Witte Huis en het Congres verdeeld is. Sinds 1933 zijn er 42 jaren geweest waarin één partij zowel het Witte Huis als de beide kamers van het Congres controleerde. In dergelijke periodes haalden Amerikaanse aandelen een gemiddeld rendement met dubbele cijfers. Dit is bijna identiek aan de gemiddelde winst in jaren waarin het Congres verdeeld was over de twee partijen. De minst goede uitkomst is wanneer het Congres gecontroleerd wordt door de andere partij dan die van de president. Maar zelfs in dit scenario werd een solide gemiddeld rendement van 7,4% genoteerd.

Het maakt niet uit welke partij de verkiezingen wint. In de afgelopen 85 jaar zijn er zeven Democratische en zeven Republikeinse presidenten geweest en de beurzen zijn altijd blijven stijgen. Voor beleggers is belegd blijven belangrijker dan het resultaat van de verkiezingen.

Niettemin hebben de presidentsverkiezingen een duidelijke invloed op het gedrag van beleggers. Amerikaanse beleggers kiezen tijdens verkiezingsjaren veel vaker voor geldmarktfondsen – een van de minst risicovolle beleggingsvehikels. Aandelenfondsen daarentegen hebben de hoogste netto-instroom in het jaar direct na een verkiezing. Maar markten timen is zelden een winnende beleggingsstrategie en kan het rendement van een portefeuille drukken.

Hoe kan je best beleggen tijdens een verkiezingsjaar? Capital Group keek daarvoor naar drie hypothetische beleggers, elk met een andere beleggingsaanpak, en berekende het resultaat van hun portefeuilles over de laatste 22 verkiezingscycli, uitgaande van een houdperiode van vier jaar. De belegger die aan de zijlijn bleef staan, had 16 keer de slechtste uitkomst en slechts drie keer de beste uitkomst. De beleggers die tijdens de verkiezingsjaren volledig belegd waren of maandelijks bijstorten, kwamen het vaakst als winnaar uit de bus.

