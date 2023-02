Elektriciteit op weg naar net-zero

De uitdagingen als gevolg van de toenemende vraag naar elektriciteit kunnen niet op de conventionele manier worden opgelost. Het groeiende aandeel van hernieuwbare energie brengt de uitdaging van intermitterende problemen met zich mee.

Om de wanverhouding tussen vraag en aanbod op te lossen is een reeks flexibiliteitsoplossingen nodig. Oplossingen zijn energieopslag, uitbreiding van netwerken en flexibele vraag.

De uitdaging is niet alleen om het stroomaanbod te vergroten en de netcapaciteit uit te breiden, maar ook om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Flexibiliteitsoplossingen in de vorm van energieopslag, uitbreiding van de (Europese) netwerken en meer flexibiliteit van de vraag zullen een sleutelrol spelen bij het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod. Dit is de laatste van een reeks van drie publicaties over de elektriciteitssector. In onze eerste nota hebben wij aangetoond dat de elektriciteitsvraag in de OESO-landen en de opkomende markten de afgelopen 10 jaar een verschillende ontwikkeling heeft gekend.

