Enrique Diaz-Alvarez (Ebury): ‘Boost voor Europese valuta door vredesoverleg en uitstel heffingen’

De aankondiging van vredesoverleg tussen de VS en Rusland aangaande Oekraïne gaf een impuls aan Europese activa, waarbij de opleving zich uitstrekte tot Europese valuta, met de euro en Zweedse Kroon als koplopers. Vooralsnog negeren de markten de toenemende spanningen in de Amerikaans-Europese betrekkingen. Dat stelt Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer bij valutahandelaar Ebury.

Komende week staan de indicatoren voor ondernemersvertrouwen centraal, nu de zorgen over importheffingen tenminste tijdelijk zijn afgenomen. De PMI-indicatoren voor de belangrijkste economische regio’s worden vrijdag gepubliceerd, waarbij we nauwlettend zullen letten op een mogelijke verkleining van het groeiverschil tussen de Amerikaanse en Europese economieën. Het Britse arbeidsmarktrapport (dinsdag) en inflatiecijfers (woensdag) over januari zullen cruciale inzichten verschaffen over de Britse economie, wellicht de belangrijkste economische regio waar het niveau van de uiteindelijke beleidsrente het meest onzeker is. Voorlopig blijft de long-dollarpositionering van de ‘Trump-trade’ in valutamarkten verder afgebouwd worden in 2025, en we voorzien op korte termijn geen significante wijzigingen in deze trend.

et uitstellen van algemene importheffingen versterkte bovendien de verwachting dat deze eerder sectoraal en als geopolitiek drukmiddel zullen worden ingezet dan als economisch beleidsinstrument. Dit zorgde voor een appreciatie van alle belangrijke valuta tegenover de dollar en stuwde de aandelenkoersen naar nieuwe records in zowel de VS als Europa. Zelfs een ongunstige inflatieverwachting in januari kon het positieve marktsentiment vorige week niet verstoren; Amerikaanse staatsobligaties wisten ondanks de aanzienlijke tegenwind voor deze activaklasse nog steeds positief te presteren.

Belangrijke valuta in detail

Euro

De inflatie in de eurozone viel in januari hoger uit dan verwacht. De kerninflatie, die 9 maanden geleden voor het eerst daalde naar 2,7%, is sindsdien niet verder afgenomen. Net als in het VK wordt de matige groei vooral veroorzaakt door aanbodbeperkingen in plaats van vraaguitval, waardoor de ECB naar onze verwachting beperkt ruimte heeft voor verdere renteverlagingen. Hoewel de handelstarieven en de industriële recessie duidelijk negatief zijn voor de gemeenschappelijke munt, lijken deze factoren op de huidige koersniveaus ten opzichte van de dollar al grotendeels ingeprijsd.

Pond

De tegenvallende economische cijfers leidden tot een gematigde stemming binnen het monetair beleidscomité van de Bank of England in februari, waarbij twee van de negen leden zelfs pleitten voor een renteverlaging van 50 basispunten in plaats van de doorgevoerde 25 basispunten. Het pond herstelde na een initiële daling, maar blijft tot nu toe de zwakst presterende G10-valuta in 2025. Wij zijn echter gematigd positief over de vooruitzichten. De hardnekkige inflatie en de zwakke groei zijn volgens ons eerder het gevolg van aanbodbeperkingen dan van vraaguitval, waardoor de markt de ruimte voor renteverlagingen door de Bank of England overschat.

Dollar

Het is weinig zinvol om te speculeren over nieuwe handelsmaatregelen, dus richten we ons liever op de macro-economische fundamenten. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft robuust. Bedrijven blijven gestaag nieuwe banen creëren, de werkloosheid bevindt zich rond het niveau van volledige werkgelegenheid, en het arbeidsmarktrapport van januari toonde een onverwachte loonstijging. Deze factoren, samen met de dreigende prijsstijgingen door de handelstarieven, maken verdere renteverlagingen in 2025 steeds moeilijker te rechtvaardigen. Met de Amerikaanse rente die vrijwel de hoogste blijft binnen de G10, verwachten we dat een significante dollarzwakte uitblijft, ondanks de huidige overwaardering.