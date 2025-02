Enrique Diaz-Alvarez (Ebury): ‘Dollar blijft zwak presteren door negatieve economische signalen’

De G10-valuta bewogen zich vorige week binnen een beperkte bandbreedte, met uitzondering van de Japanse yen. Deze laatste blijft zich herstellen van de verliezen van vorig jaar, gedreven door toenemende verwachtingen van een versnelde monetaire normalisatie in Japan. Dat zegt Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer bij valutahandelaar Ebury.

De zorgen over handelsbarrières lijken momenteel naar de achtergrond verdwenen, al kan dit uiteraard snel veranderen. Deze week kent weinig macro-economische publicaties, waarbij het PCE-inflatiecijfer van januari in de VS op vrijdag de meeste aandacht zal krijgen. Er staan diverse toespraken van centrale bankiers op de agenda, en donderdag worden de notulen van de laatste ECB-vergadering gepubliceerd. Naast eventuele ontwikkelingen rond handelstarieven zullen de politieke nasleep van Trumps verstoring van de Europese veiligheidsstructuur en de Duitse verkiezingen waarschijnlijk meer impact hebben dan de economische cijfers.

n de VS verslechterde het economische sentiment enigszins, waardoor het verschil met de Europese economieën kleiner werd. Met name de inkoopmanagersindex (PMI) voor februari kwam in de VS zwakker uit dan verwacht, terwijl deze in de eurozone en het VK in lijn was met de verwachtingen. Zoals we al maanden aangeven, weerspiegelen de huidige dollarkoersen een extreme economische divergentie en/of tariefrisico’s. Deze koersen zijn vatbaar voor substantiële correcties indien een van deze factoren tegenvalt.

Euro

Hoewel de PMI’s in Europa minder tegenvielen dan in de VS, was het cijfer niettemin teleurstellend. De samengestelde index daalde naar 50,2 van 50,5, waarmee een vier maanden durende stijgende trend werd doorbroken. Dit duidt nog wel op economische groei, zij het marginaal. De euro toont zich vooralsnog robuust tegenover de geopolitieke onrust veroorzaakt door Trumps ogenschijnlijke toenadering tot Rusland, maar dit voedt wel de zorgen voor de lange termijn. De kernvraag blijft hoeveel van deze factoren al zijn verdisconteerd in de huidige dollarkoers – naar onze mening is dit volledig het geval. Naast de ECB-notulen zal de toespraak van hoofdeconoom Schnable op dinsdag van cruciaal belang zijn.

Pond

Het economische nieuws uit het VK was vorige week overwegend positief. Zowel de werkgelegenheidscijfers als de detailhandelsomzet voor januari overtroffen de verwachtingen ruimschoots. De PMI voor bedrijfsactiviteit kwam uit conform verwachting en wijst nog steeds op een bescheiden groei. Een opnieuw hoger dan verwacht inflatiecijfer bood eveneens steun aan het pond sterling, aangezien dit de Bank of England minder ruimte geeft voor renteverlagingen. Bovendien is het VK relatief minder kwetsbaar voor Amerikaanse handelstarieven, gezien het handelsdeficit met de VS. Wij verwachten daarom dat het pond de komende weken steun zal blijven vinden.

Dollar