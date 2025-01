Enrique Diaz-Alvarez (Ebury): ‘Dollar daalt verder door verminderde handelsrisico’s’

Deze laatste beweging werd afgelopen weekend op de proef gesteld, toen president Petro weigerde om Amerikaanse repatriëringsvluchten in Colombia toe te laten. Na de de dreiging van hoge Amerikaanse handelstarieven ging de Colombiaanse president overstag. Dit conflict onderstreept de volatiliteit van de situatie en toont aan dat Trump’s besluiten evenveel marktimpact kunnen hebben als cruciale economische data of een rentebesluit van de Federal Reserve.

Een herstel in de markten, gedreven door afnemende zorgen over tariefheffingen, heeft zich voortgezet nu Trump’s initiële beleidsfocus zich op andere terreinen lijkt te richten. De markten hopen dat hun grootste zorgen over handelsbelemmeringen ongegrond blijken. Binnen de G10-valuta’s werd de appreciatie ten opzichte van de dollar aangevoerd door het Britse pond, terwijl onder de opkomende markten de Latijns-Amerikaanse valuta’s het sterkst presteerden, stelt Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer van valutahandelaar Ebury.

eze week zou in het teken staan van de januarivergaderingen van ’s werelds twee belangrijkste centrale banken: de Federal Reserve en de ECB. Echter, het onvoorspelbare Trump-bewind kan op elk moment de aandacht opeisen met onverwachte handelsbeslissingen. We beperken ons tot het voorspelbare: de verwachte uitkomsten van beide centrale bankvergaderingen zijn duidelijk – een renteverlaging door de ECB en een ongewijzigd beleid bij de Fed. Voor de markten zal vooral de toonzetting in de begeleidende communicatie van belang zijn.

Euro

Ook in de eurozone verbeterden de PMI-cijfers, zij het bescheidener. De stijging was net voldoende om de samengestelde index boven de 50-puntengrens te tillen, wat duidt op lichte groei. Hoewel de verbetering beperkt is, zorgt de zeer omvangrijke marktpositionering in dollars ervoor dat zelfs bescheiden positieve signalen uit Europa significante tegenreacties kunnen veroorzaken. De euro noteert inmiddels positief ten opzichte van de dollar dit jaar. De aandacht richt zich nu op de ECB-vergadering van donderdag. Een renteverlaging wordt verwacht, maar beleggers zullen vooral letten op de communicatie van de Raad en de persconferentie van president Lagarde voor indicaties over het verwachte eindpunt van deze verlagingscyclus.

Pond

Het macro-economische sentiment voor het pond verbeterde afgelopen week aanzienlijk. Een positief arbeidsmarktrapport werd gevolgd door een bemoedigende stijging van de inkoopmanagersindices (PMI) voor januari, een belangrijke voorlopende indicator. Zowel de industrie- als dienstensector noteerde significante verbeteringen, waarbij de samengestelde index nu duidt op een solide, zij het gematigde, economische groei. Het pond reageerde positief en boekte winst tegen alle G10-valuta’s, waarmee het de best presterende munt van de week werd. De aantrekkelijke waardering, vooruitzichten op aanhoudende vraaggroei, verbeterde relaties met de EU en relatieve immuniteit voor Trump’s handelsbeleid vormen belangrijke steunfactoren voor het pond op de huidige niveaus.

Dollar

De door feestdagen ingekorte handelsweek in de VS bracht weinig verandering in onze macro-economische prognoses, al droeg een tegenvallend PMI-cijfer bij aan de algemene dollarverkopen. De vrees voor Trump’s handelstarieven blijft echter de belangrijkste drijfveer in de valutamarkten. Tot nu toe hebben de talrijke presidentiële decreten nog niet geleid tot daadwerkelijke tariefverhogingen, wat de markten enigszins geruststelt.