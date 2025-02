Enrique Diaz-Alvarez (Ebury): ‘Dollar schiet omhoog na start handelsoorlog’

De dollar zette afgelopen week zijn opmars voort, naarmate de signalen voor aanstaande handelstarieven zich opstapelden. In het weekend bevestigde het Witte Huis de invoering van forse importheffingen: 25% op Canadese en Mexicaanse goederen, met uitzondering van Canadese olie waarvoor een tarief van 10% zal gelden. Intussen zijn deze importheffingen met 30 dagen uitgesteld, nadat er overleg op gang is gekomen, stelt Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer bij valutahandelaar Ebury.

Chinese importen lijken wel direct te worden getroffen door een heffing van 10%. Deze combinatie van maatregelen lijkt vanuit macro-economisch perspectief weinig rationeel, tenzij deze wordt ingezet als drukmiddel voor andere politieke doeleinden – een scenario waar de tariefaankondiging zelf al op lijkt te preluderen. Bij het schrijven van dit rapport laat de dollar een verdere appreciatie zien , waardoor de munt dit jaar hoger noteert ten opzichte van alle belangrijke valuta, met uitzondering van de Japanse yen, nog voor opening van de Europese markten.

Intussen heeft China tegenmaatregelen tegen de Amerikaanse heffing aangekondigd.

Onder normale omstandigheden zouden de voorlopige inflatiecijfers uit de eurozone (maandag), de beleidsvergadering van de Bank of England (donderdag) en het Amerikaanse arbeidsmarktrapport (vrijdag) de belangrijkste marktmomenten zijn deze week. Echter, Trumps handelsoffensief, inclusief de verwachte aankondiging van heffingen op EU-producten en mogelijke voorwaarden voor verlichting van de handelsrestricties, zal alle reguliere macro-economische data overschaduwen. Zelfs na de recente correctie impliceren de huidige valutakoersen dat de markt uitgaat van een kort leven voor deze draconische handelstarieven. We kunnen alleen hopen dat deze inschatting juist blijkt.

Belangrijke valuta in detail

Euro

De ECB-vergadering van januari verliep volledig volgens verwachting. De centrale bank verlaagde de rente met 25 basispunten en suggereerde zich comfortabel te voelen bij de marktverwachtingen voor een additionele verlaging in maart. De inflatiecijfers van maandag zouden deze koers moeten ondersteunen, met een verwachte daling van de kerninflatie naar 2,6%, dichter bij de doelstelling van 2%. Desalniettemin zullen ontwikkelingen rond de handelstarieven een dominantere rol spelen in de koersvorming van de euro dan macro-economische publicaties.

Pond

Het Verenigd Koninkrijk lijkt een lage prioriteit te hebben op Trumps tariefagenda, wat verklaart waarom het pond sterling beter presteert dan andere Europese valuta tijdens deze uitverkoop. Deze week wordt een renteverlaging van 25 basispunten door de Bank of England verwacht, waarbij de zwakke groei zwaarder weegt dan de nog altijd verhoogde inflatie. De stemverhoudingen binnen het Monetary Policy Committee en de begeleidende communicatie zullen mogelijk de toegenomen somberheid door Trumps handelsoorlog reflecteren, wat de weg kan vrijmaken voor verdere monetaire verruiming bovenop de reeds ingeprijsde verlagingen.

Dollar

Een uiterst gematigde Fed-vergadering werd vorige week volledig overschaduwd door de oplopende handelsspanningen die resulteerden in de tariefmaatregelen van het weekend. De dollar heeft als gevolg hiervan een sterke rally ingezet en noteert nu hoger ten opzichte van alle belangrijke valuta, uitgezonderd de yen en enkele Latijns-Amerikaanse munten in 2025. De macro-economische aandacht gaat deze week uit naar arbeidsmarktdata, waaronder het JOLTS-rapport op woensdag en het banenrapport over januari op vrijdag. Hoewel de markt rekent op verdere tekenen van een robuuste economie, zullen ook hier de handelsontwikkelingen waarschijnlijk een grotere impact hebben dan de feitelijke economische data.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht