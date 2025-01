Enrique Diaz-Alvarez (Ebury): ‘Dollar wint weer terrein door tariefplannen Trump’

De financiële markten reageerden vorige week positief op de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. De rentecurve vertoonde een neerwaartse trend, risicovolle beleggingen stegen in waarde, en de dollar verzwakte tegenover alle G10-valuta, met uitzondering van het Britse pond en de Canadese dollar die beide kampen met binnenlandse uitdagingen. Ook valuta uit opkomende markten lieten een herstel zien. De koersbewegingen bleven tot maandagavond echter beperkt. Belegggers waren in afwachting van de aankondiging van nieuwe handelstarieven door Trump.

oor de MLK-feestdag in de VS is de macro-economische agenda deze week relatief rustig. De publicatie van de wereldwijde PMI-indicatoren op vrijdag vormt het belangrijkste ijkpunt, naast de Britse arbeidsmarktcijfers op dinsdag. De inauguratie van Trump op maandag leidde echter tot versnelde beleidsaankondigingen op het gebied van handelstarieven en andere economische maatregelen. Trump wil al per 1 februari 25% hogere importheffingen op goederen uit Mexico en Canada invoeren. Op dat bericht stonden de Mexicaanse peso en Canadese dollar direct onder druk. De Amerikaanse dollar werd door dit plan van Trump weer iets sterker.

Het gebrek aan actuele conjunctuurindicatoren voor de eurozone bemoeilijkt de economische voorspellingen. Hoewel er voorzichtige tekenen van stabilisatie zichtbaar zijn in de industriële sector, dateren de meest recente cijfers van november. De publicatie van de PMI-indicatoren voor januari op vrijdag is daarom van groot belang voor de euro en de verwachtingen omtrent ECB-renteverlagingen. Een stand boven de 50 zou duiden op economische expansie en zou de euro kunnen ondersteunen.

Pond

Het Britse pond blijft onder druk staan na de scherpe koersval van Gilts in 2025, wat wordt gezien als een motie van wantrouwen in het begrotingsbeleid van Labour en de verwachte toename van het begrotingstekort. De lager dan verwachte inflatie in december en de algemene verzwakking van macro-economische indicatoren hebben de verwachtingen voor renteverlagingen door de Bank of England aangewakkerd, wat het pond verder onder druk zet. De arbeidsmarktcijfers van deze week en de PMI-data zijn cruciaal voor het sentiment, met name de laatste.

Dollar

De inflatiecijfers boden de Federal Reserve vorige week ademruimte. Onze voorkeursindicator, het geannualiseerde driemaands gemiddelde van de kerninflatie, daalde significant van 3,7% naar 3,3%, waarbij het maandcijfer voor het eerst in vijf maanden onder de 0,3% uitkwam. De markten anticiperen nu op anderhalve renteverlaging van 25 basispunten in 2025 en een eindrente van circa 4%. De tienjaarsrente daalde voor het eerst dit jaar, wat de dollarrally temperde en wereldwijd risicovolle activa steun bood. In deze verkorte handelsweek ligt de focus voornamelijk op signalen van Trumps economische team, met name aangaande handelstarieven, begrotingsbeleid en de houding ten opzichte van de Federal Reserve.