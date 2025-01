Enrique Diaz-Alvarez (Ebury): ‘Opmars dollar zet door in 2025’

De financiële markten hebben in de eerste handelsdagen van 2025 geen afscheid kunnen nemen van de dominante thema’s uit 2024. De robuuste Amerikaanse economie, in combinatie met oplopende begrotingstekorten en onzekerheid rond Trump’s handelsbeleid, drijft beleggers naar de veilige haven van de dollar en Amerikaanse beleggingen. Met name valuta’s uit opkomende markten stonden onder druk, terwijl G10-valuta’s zich relatief goed staande hielden tegenover de dollar, met opmerkelijk genoeg de Scandinavische valuta’s en de Japanse yen als koplopers. Hoewel de koersbewegingen beperkt bleven, is het wel belangrijk te wijzen op de aanhoudende stijging van Amerikaanse obligatierentes, gedreven door het havikachtige sentiment van de Federal Reserve. Dat stelt Enrique Diaz-Alvarez, Chief Risk Officer bij valutaspecialist Ebury.

H et nieuwe jaar start met twee cruciale macro-economische publicaties. Dinsdag verschijnen de voorlopige inflatiecijfers van de eurozone over december. Hoewel de inflatie is afgezwakt, blijft deze boven de ECB-doelstelling, ondanks de zwakke economische groei. Vrijdag volgt het Amerikaanse arbeidsmarktrapport over december. De focus ligt vooral op de loonontwikkeling, om te zien of de opwaartse trend van de afgelopen maanden aanhoudt – een factor die de Federal Reserve zou kunnen weerhouden van renteverlagingen.

Euro

De euro verloor tijdens de feestdagen verder terrein tegenover de dollar. Ondanks weinig relevant nieuws uit de eurozone zorgden havikachtige uitspraken van Fed-bestuurders over de hardnekkige inflatie voor oplopende Amerikaanse rentes, wat de dollar verder versterkte. Het renteverschil tussen de ECB en Fed blijft aanzienlijk, wat de euro onder druk houdt. De inflatiecijfers van dinsdag zijn cruciaal om in te schatten of de ECB kan voldoen aan de royale marktverwachtingen voor renteverlagingen in 2025.

Pond Het pond sterling bewoog tijdens de feestdagen vrijwel synchroon met de euro, bij gebrek aan marktverschuivend nieuws. Ook voor komende week staan er weinig significante data op de agenda. Onze positieve visie op het pond blijft gehandhaafd. De degelijke economische prestaties, verbeterde handelsbetrekkingen met de EU onder een Labour-regering en de nog steeds aantrekkelijke waardering vanuit historisch perspectief blijven steunfactoren voor de Britse munt. Dollar De gestage rentestijging, gevoed door afnemende verwachtingen voor Fed-renteverlagingen, wordt vrijdag op de proef gesteld door het arbeidsmarktrapport. Korte-termijn arbeidsmarktindicatoren, zoals de wekelijkse werkloosheidsaanvragen, tonen nog geen verzwakking. We verwachten opnieuw een solide, maar niet uitzonderlijke banengroei. Cruciaal zijn de loongroeicijfers, die de afgelopen maanden een maandelijkse stijging van 0,4% lieten zien, equivalent aan bijna 5% op jaarbasis. Met slechts anderhalve renteverlaging van 25 basispunten ingeprijsd voor heel 2025, is veel positief Amerikaans economisch nieuws en inflatiedruk al verdisconteerd in de hoge dollarkoers. Tegenvallende Amerikaanse data zouden dan ook tot een scherpe correctie kunnen leiden.

