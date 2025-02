Enrique Diaz-Alvarez (Ebury): ‘Valutahandel in de ban van Trumps handelspolitiek’

De markten reageerden volatiel op Trumps besluit van vorige week maandag om de importheffingen op Canadese en Mexicaanse goederen uit te stellen, wat initieel resulteerde in een herstelrally van de belangrijkste valuta’s. Dit herstel ten opzichte van de dollar ebde gedurende de week weg, toen Trump bleef hameren op aanstaande handelstarieven zonder duidelijkheid te verschaffen over de reikwijdte ervan. Een sterk Amerikaans banenrapport over januari zette vooral Europese valuta’s onder druk, doordat het de aanzienlijke groeikloof tussen de Amerikaanse en Europese economieën benadrukte. Dat stelt Enrique Diaz-Alvarez. Chief Financial Risk Officer bij valutahandelaar Ebury.

rumps recente aankondiging van 25% importheffingen op staal en aluminium zal deze week bepalend zijn voor het marktsentiment. Op dit moment zijn de markten verdeeld tussen bezorgdheid over de impact en opluchting dat de verhoogde tarieven beperkt lijken tot specifieke sectoren. Naast de handelsspanningen zal het Amerikaanse inflatiecijfer van januari, dat dinsdag verschijnt, centraal staan voor de valutamarkten. Nu de handelstarieven waarschijnlijk voor extra opwaartse prijsdruk zorgen, zal de Fed weinig tolerantie tonen voor nog een maand van bovengemiddelde inflatie en zullen renteverlagingen verder uit beeld raken. Daarnaast zal de voorlopige Britse BBP-groei over het vierde kwartaal van 2024 belangrijke, zij het vertraagde, richting geven aan het pond sterling.

T rumps recente aankondiging van 25% importheffingen op staal en aluminium zal deze week bepalend zijn voor het marktsentiment. Op dit moment zijn de markten verdeeld tussen bezorgdheid over de impact en opluchting dat de verhoogde tarieven beperkt lijken tot specifieke sectoren. Naast de handelsspanningen zal het Amerikaanse inflatiecijfer van januari, dat dinsdag verschijnt, centraal staan voor de valutamarkten. Nu de handelstarieven waarschijnlijk voor extra opwaartse prijsdruk zorgen, zal de Fed weinig tolerantie tonen voor nog een maand van bovengemiddelde inflatie en zullen renteverlagingen verder uit beeld raken. Daarnaast zal de voorlopige Britse BBP-groei over het vierde kwartaal van 2024 belangrijke, zij het vertraagde, richting geven aan het pond sterling.

Euro

De inflatie in de eurozone viel in januari hoger uit dan verwacht. De kerninflatie, die 9 maanden geleden voor het eerst daalde naar 2,7%, is sindsdien niet verder afgenomen. Net als in het VK wordt de matige groei vooral veroorzaakt door aanbodbeperkingen in plaats van vraaguitval, waardoor de ECB naar onze verwachting beperkt ruimte heeft voor verdere renteverlagingen. Hoewel de handelstarieven en de industriële recessie duidelijk negatief zijn voor de gemeenschappelijke munt, lijken deze factoren op de huidige koersniveaus ten opzichte van de dollar al grotendeels ingeprijsd.

Pond

De tegenvallende economische cijfers leidden tot een gematigde stemming binnen het monetair beleidscomité van de Bank of England in februari, waarbij twee van de negen leden zelfs pleitten voor een renteverlaging van 50 basispunten in plaats van de doorgevoerde 25 basispunten. Het pond herstelde na een initiële daling, maar blijft tot nu toe de zwakst presterende G10-valuta in 2025. Wij zijn echter gematigd positief over de vooruitzichten. De hardnekkige inflatie en de zwakke groei zijn volgens ons eerder het gevolg van aanbodbeperkingen dan van vraaguitval, waardoor de markt de ruimte voor renteverlagingen door de Bank of England overschat.

Dollar

Het is weinig zinvol om te speculeren over nieuwe handelsmaatregelen, dus richten we ons liever op de macro-economische fundamenten. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft robuust. Bedrijven blijven gestaag nieuwe banen creëren, de werkloosheid bevindt zich rond het niveau van volledige werkgelegenheid, en het arbeidsmarktrapport van januari toonde een onverwachte loonstijging. Deze factoren, samen met de dreigende prijsstijgingen door de handelstarieven, maken verdere renteverlagingen in 2025 steeds moeilijker te rechtvaardigen. Met de Amerikaanse rente die vrijwel de hoogste blijft binnen de G10, verwachten we dat een significante dollarzwakte uitblijft, ondanks de huidige overwaardering.