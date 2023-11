Erin Browne (Pimco): ‘Obligaties aantrekkelijker dan aandelen’

Obligaties zijn, zeker ten opzichte van aandelen, zelden zo aantrekkelijk geweest als nu. “Ook voor 2024 verwacht ’we dat obligaties dé beleggingscategorie bij uitstek zijn met sterke vooruitzichten, veerkracht, diversificatie en aantrekkelijke waarderingen in vergelijking met aandelen”, meent portfoliomanager Erin Browne bij Pimco.

“Voor onze multi-asset portefeuilles hebben wij een sterke voorkeur voor vastrentende waarden”, schrijven ze. “Gezien de huidige waarderingen en een vooruitzicht van uitdagende economische groei en afnemende inflatie, zijn obligaties zelden zoveel aantrekkelijker geweest dan aandelen. Wel streven we er in deze tijden van grote macro- en marktrisico’s naar om de portefeuille flexibel te houden.”

Pimco verwacht dat na een periode van hoge inflatie en oplopende rentes het beleggersklimaat in 2024 terugkeert naar meer conventioneel gedrag in zowel aandelen- als obligatiemarkten markten, zelfs als de groei in veel regio’s wordt belemmerd. “In deze context lijken obligaties in staat om goed te presteren. De aandelenmarkten lijkt over het algemeen overgewaardeerd en de risico-gecorrigeerde rendementen zullen, hoewel nog steeds positief, lager zijn.”

Niet alleen Amerikaanse obligaties zijn aantrekkelijk. Obligaties uit Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Europa zijn eveneens interessant. “Wel is het zo dat de eerste twee meer gevoelig zijn voor de rente, omdat een groot deel van de huiseigenaren daar een variabele hypotheekrente heeft. In het VK en Europa is het risico op een recessie hoger dan in de VS.”

“We zijn overwogen in obligaties uit opkomende markten met een langere duration, vooral in landen met een goede kredietkwaliteit, hoge reële rente en aantrekkelijke waarderingen en rendementspotentieel. “Landen als Brazilië en Mexico, waar het desinflatieproces verder gevorderd is en de reële rentes duidelijk hoog zijn, springen er voor ons uit.” Pimco heeft daarentegen een lagere blootstelling aan rentegevoeligheid in Japan, waar het monetaire beleid aanzienlijk kan verkrappen naarmate de inflatie toeneemt.

