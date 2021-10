ESG: Desinvesteren is niet de oplossing

Het momentum rond de integratie van ESG-factoren in beleggingsbeslissingen blijft groeien, stelt Sebastien Mallet, Portfolio Manager, Global Value Equity Strategy, bij T. Rowe Price. Beleggers worden steeds alerter op de gevolgen van milieugebeurtenissen door klimaatverandering, sociale kwesties zoals diversiteit en de behandeling van werknemers, en de invloed van wijzigingen in de regelgeving.

Voor waardebeleggers brengt dit duidelijke uitdagingen met zich mee. Veel van de sectoren waarin zij investeren, kunnen negatief scoren op ESG-factoren, vooral in sectoren zoals energie, materialen en nutsvoorzieningen, die veel CO2 uitstoten. Deze sectoren zullen volop moeten verbeteren anders kunnen de doelstellingen op het vlak van CO2-emissiereductie niet worden gehaald. Dat zal een enorme verandering teweeg brengen, en die brengt kansen met zich mee. “In plaats van kapitaal in waardesectoren terug te trekken, zoals in mijnbouw en energie, is het beter om op verandering aan te sturen. Desinvesteren is niet de oplossing.”

Door ESG-factoren in de besluitvorming te integreren, kunnen nieuwe kansen of -risico’s aan het licht komen die door de markt niet volledig op hun waarde worden ingeschat. Kenmerken van aandelen of sectoren kunnen enerzijds de achterstand op ESG-gebied verklaren, maar anderzijds ook laten zien dat deze bedrijven het potentieel hebben om een positieve verandering teweeg te brengen. T. Rowe Price wil via haar betrokkenheid als investeerder inzicht krijgen in de denkwijze van het management en zo het bedrijfsgedrag beïnvloeden.

Waardegeoriënteerde sectoren hebben een grotere blootstelling aan CO2-intensieve industrie

Nutsbedrijven, energie, industrie en materialen – sectoren die doorgaans slecht scoren op het gebied van milieu – zijn volgens T. Rowe Price goed voor bijna 90% van de carbon footprint van de MSCI World Index, . Maar hoewel de bedrijven die energie ontginnen en produceren verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de vervuiling waar strijd tegen wordt gevoerd, vormen zij ook een integraal onderdeel van het overgangsproces. Als waardebelegger bevindt T. Rowe Price zich in een unieke positie om te helpen die verandering te bewerkstelligen. In plaats van activa in deze sectoren af te stoten, denk aan mijnbouw en energie, wil T. Rowe Price op verandering sturen en die ondersteunen. Bedrijven van kapitaal ontdoen, is niet de oplossing. Als fundamentele stock picker ziet T. Rowe Price het als haar taak om bedrijven te vinden die gedijen in een nieuwe wereld van schonere energie.

ESG is cruciaal voor het nemen van de juiste beleggingsbeslissing

Uiteindelijk gaat het bij waardebeleggen om het kopen van verkeerd geprijsde aandelen waarvan de potentiële beloning groter is dan de risico’s. Bij het analyseren van het risicogedeelte van die afweging is ESG een cruciaal onderdeel van dat proces geworden.

Gunstige ESG-profielen in de wereldwijde value space

Europese autofabrikanten

Autofabrikanten hebben in het verleden slecht gescoord op ESG. De analyse van T. Rowe Price heeft aangetoond hoe sommige van deze bedrijven zwaar investeren om zich voor te bereiden op de overgang naar elektrische voertuigen.

Materialen

De afgelopen jaren behoorden tot de warmste ooit, en catastrofale weersomstandigheden tonen de realiteit van de klimaatverandering aan. Papier- en verpakkingsbedrijven zijn goed gepositioneerd voor de verschuiving van kunststoffen naar duurzamere materialen, vooral nu e-commerce steeds meer gemeengoed wordt.

Staal

Er zijn veel bedrijven die netto nul-beloften doen, maar sommige lopen voor op andere. In Japan bijvoorbeeld heeft een van de staalbedrijven waarin T. Rowe Price belegt duidelijk verklaard dat het zijn topprioriteit is om baanbrekende technologieën te ontwikkelen en in de praktijk te brengen om koolstofvrij staal te realiseren. Maar het omschakelen van processen naar minder koolstofintensieve processen is duur, en het “vergroenen” van de sector zal waarschijnlijk betekenen dat alleen de grootste bedrijven het zich kunnen veroorloven om dit te doen. Dit werpt belemmeringen op voor de toegang tot de markt, wat gunstig uitpakt voor gevestigde bedrijven.

Japan

De Japanse normen op het gebied van corporate governance zijn enorm verbeterd en de hervorming van de bedrijfssector is van grote invloed geweest op de stijging van de winsten en de winstgevendheid van Japanse bedrijven in de afgelopen jaren. De Japanse centrale bank, de Bank of Japan (BoJ), heeft ook het voortouw genomen op het vlak van groene financiering.

Opkomende markten: Gezien de algemene perceptie van zwakkere ESG-normen binnen opkomende markten en de omvang van het universum, zijn er goede mogelijkheden om ondergewaardeerde waarde te vinden in bedrijven met sterke of verbeterende ESG-ratings.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

