ETF die zich richt op het langere einde van de Amerikaanse Treasurymarkt

Vermogensbeheerder Invesco heeft een ETF gelanceerd die zich richt op het langere eind van de Amerikaanse Treasurymarkt.

De Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF biedt beleggers de mogelijkheid om de duratie van hun portefeuille en de blootstelling aan de rentecurve af te stemmen naar gelang hun eigen wensen. Die flexibiliteit is momenteel zeer gewenst, vanwege de huidige marktvolatiliteit en de onzekerheid over het toekomstige beleid van de Amerikaanse centrale bank. Met een vaste vergoeding (OCF) van 0,06% per jaar heeft de ETF de laagste kosten van alle concurrerende producten in Europa.

Paul Syms, Head of EMEA Fixed Income ETF Product Management bij Invesco: “Met deze ETF kunnen obligatiebeleggers met duratie- of rendementsdoelstellingen hun blootstelling beheren via maturity buckets. Pensioenfondsen kunnen deze aanpak gebruiken voor liability-matching, terwijl andere beleggers hun portefeuilles zo kunnen managen dat die rekening houden met de kansen over de hele curve. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat beleggers dezelfde duratie kunnen aanhouden en mogelijk 35 basispunten meer rendement kunnen behalen door te kiezen voor een barbell-benadering – een combinatie van ETF’s die zich richten op de looptijdcategorieën 1-3 jaar en 10+ jaar – versus een participatie in de 7-10 jaar bucket, die momenteel relatief duur lijkt.”

De nieuwe Invesco ETF volgt de Bloomberg US Long Treasury Index. Deze index meet het rendement van vastrentende, nominale schuld, uitgegeven in Amerikaanse dollar door de Amerikaanse schatkist, met een looptijd van meer dan 10 jaar. Inflation linked obligaties, obligaties met variabele rente, STRIP-obligaties en schatkistpapier zijn uitgesloten. De index herbalanceert maandelijks.

Geschreven door: Eddy Schekman

