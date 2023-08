eToro lanceert fintech-portfolio

Sociaal investeringsnetwerk eToro lanceert Fin-Tech, een Smart Portfolio die particuliere beleggers lange termijn blootstelling biedt aan bedrijven die vooroplopen in de fintech-revolutie.

Met een verwachte marktkapitalisatie van $1500 miljard in 2030, heeft de fintech-industrie de traditionele financiële sector opgeschud. De term fintech is breed en verwijst naar bedrijven die innovatieve technologie gebruiken om financiële dienstverlening te verbeteren en te automatiseren, bijvoorbeeld op het gebied van geldoverboeking, mobiele cheque-stortingen, peer-to-peer leningen, digitale verzekeringen en handel en beleggen. Deze nieuwe technologie biedt toegang tot producten en diensten die voorheen niet voor iedereen beschikbaar waren.

“De fintech-industrie is zonder twijfel een van de meest ontwrichtende trends van de 21e eeuw. Het biedt een interessante diversificatiemogelijkheid voor beleggers omdat het de kracht van de steeds groeiende tech-industrie combineert met de stabiliteit van meer traditionele financiële instellingen,” legt Dani Brinker, Head of Investment Portfolios bij eToro, uit.

“Dit nieuwe portfolio biedt gebruikers een zorgvuldig geselecteerde mix van sterk presterende bedrijven uit verschillende sectoren binnen het fintech-ecosysteem, waaronder paytech, insurtech, online bankieren en handel. Als fintech-bedrijf zijn we verheugd dat we onze gebruikers de kans bieden om te beleggen in bedrijven die ook streven naar het toegankelijker maken van de wereldwijde financiële markten.”

Voor dit portfolio heeft eToro’s team van beleggingsexperts 40 toonaangevende fintech-bedrijven zorgvuldig geselecteerd, rekening houdend met verschillende factoren zoals marktkapitalisatie, liquiditeitsparameters en analistenbeoordelingen. De initiële toewijzing omvat onder andere betaalverwerkers Adyen en Block en de Nieuw-Zeelandse cloud-based boekhoudsoftwareproducent Xero evenals nieuwe spelers zoals Stone, Nexi en SoFi (volledige lijst hier). Het portfolio wordt jaarlijks opnieuw gebalanceerd.

Fin-Tech is een nieuwe toevoeging aan eToro’s bestaande aanbod van traditionele financiële portfolios zoals InsuranceWorld, Private Equity, The Big Banks en Real Estate Trusts. eToro’s Smart Portfolios bieden beleggers de mogelijkheid om te beleggen in verschillende marktthema’s. Door meerdere assets te bundelen volgens een vastgestelde methodologie en een passieve beleggingsaanpak, zijn eToro’s Smart Portfolios langetermijnoplossingen die gediversifieerde blootstelling bieden zonder beheerskosten.

De initiële investering begint vanaf 500 US dollar en beleggers hebben toegang tot tools en grafieken om de prestaties van het portfolio te volgen. eToro’s sociale feed houdt beleggers op de hoogte van ontwikkelingen in de sector.

