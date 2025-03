Euro/dollar heeft niet veel opwaartse kracht meer

De euro/dollar weet zich vanmorgen te handhaven net boven de 1,09. Er is beperkte speelruimte voor een stijging naar 1,11, waar de bovengrenzen van de Bollinger Bands en de Predictive Ranges samenvallen.

De dollar lijkt zich te stabiliseren na de scherpe daling in maart, ondanks aanhoudende marktschokken door Trumps uitspraken over importheffingen. Verder presteerden de Latijns-Amerikaanse valuta’s sterk, met de Mexicaanse peso als uitblinker. De positieve dynamiek tussen Trump en de Mexicaanse president Sheinbaum lijkt een belangrijke factor, waardoor Mexico mogelijk importheffingen kan ontlopen. De Visie van Ebury.

De markten verschuiven nu hun aandacht van politiek naar monetair beleid, met een reeks centrale bankvergaderingen op komst. Binnen 24 uur nemen de Federal Reserve, de Bank of Japan, de Zwitserse Nationale Bank, de Riksbank en de Bank of England hun beleidsbesluiten. Hoewel enkel de SNB een renteverlaging wordt verwacht, ligt de focus vooral op hoe de Fed en de BoE reageren op de waarschijnlijke groeivertraging in hun economieën.

Belangrijke valuta in detail:

• Euro: De euro blijft profiteren van het optimisme rond substantiële Duitse begrotingsverruiming en de opheffing van de schuldenrem, die vorige week door de Bundestag werd goedgekeurd. In een week met weinig noemenswaardige publicaties uit de eurozone verwachten we dat nieuwsberichten over handelstarieven de belangrijkste drijfveer voor de gemeenschappelijke munt zullen zijn.

• Pond: De Bank of England zal naar verwachting tijdens de vergadering van donderdag de rente handhaven op het relatief hoge niveau van 4,5%. Minder voorspelbaar is de stemverdeling binnen het monetaire beleidscomité. Voorafgaand aan de vergadering worden belangrijke arbeidsmarktcijfers voor januari en februari gepubliceerd. Het meest relevant is de loonontwikkeling in januari, die naar verwachting voor alle maatstaven rond de 6% blijft.

• Dollar: Zorgen over een vertraging van de Amerikaanse economie, veroorzaakt door Trumps grillige beleidsvoering, hebben Amerikaanse aandelen en de dollar onder druk gezet. We merken op dat arbeidsmarktcijfers nog geen significante verzwakking laten zien. Nu de Fed zich heeft gecommitteerd aan een afwachtende houding, verwachten we dat de markten zowel de mate van bezorgdheid van de centrale bank over de potentiële groeivertraging als de reeks economische indicatoren van deze week nauwlettend zullen volgen, met name de detailhandelsverkopen voor februari en de PMI-indices voor bedrijfsactiviteit voor maart.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20642 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht